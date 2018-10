El Plan General de Suances recibe más de 400 alegaciones de vecinos y colectivos

Más de diecisiete años a vueltas con el planeamiento

En 2001 se contrataba a la empresa Dirsur para realizar los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Suances, ya que las normas subsidiarias databan del año 1991 y estaban generando numerosos problemas urbanísticos, por su antigüedad. En la actualidad, 17 años después de esa contratación, el planeamiento ha avanzado más bien poco, se ha aprobado el avance (al que se presentaron ya 300 alegaciones), pero ahora hay que dar un paso atrás en la aprobación inicial para abordar modificaciones sustanciales del documento. El alcalde de Suances admite ya que no se aprobará en esta legislatura, porque aunque se haga inicialmente es la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) quien tiene «la última palabra» y, de por medio, está la elaboración de la Memoria Ambiental «que serán otros seis u ocho meses», calculó. No obstante, aclaró que no es un problema exclusivo de Suances, sino del 99% de los municipios, insistiendo en las trabas que se encuentran los consistorios para aprobar los planes. «No depende de los Ayuntamientos, son muchos informes sectoriales que te piden y es la Crotu quien decide si le gusta o no. Torrelavega empezó antes que Suances y no ha llegado ni a la fase inicial», comparó.

Una larga espera, si se tiene en cuenta que la tramitación del PGOU en Suances ha influido, y mucho, en la vida del municipio, sobre todo en la política, ya que ha dado para escribir muchos capítulos de su historia por sentencias urbanísticas, caros convenios para las arcas locales (Plan Parcial La Bárcena), además de haber sido el arma arrojadiza preferida en los distintos pactos políticos suscritos y rotos en el municipio.