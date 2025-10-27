El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estado actual que presenta el exterior del edificio. S. Torre

El Pleno aprueba el proyecto para urbanizar el entorno del Palacio del Amo en Suances

La obra, que costará 600.000 euros, contará con una subvención del Gobierno regional y será el último paso para inaugurar el edificio como centro cultural

Sara Torre

Sara Torre

Suances

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Suances ha aprobado en el último pleno el proyecto de urbanización del entorno del Palacio Jaime del Amo, una obra de ... competencia municipal, pero que contará con una subvención del Gobierno regional, y que servirá para que el ansiado edificio pueda comenzar a funcionar como teatro y centro cultural.

