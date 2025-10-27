El Pleno aprueba el proyecto para urbanizar el entorno del Palacio del Amo en Suances

El Ayuntamiento de Suances ha aprobado en el último pleno el proyecto de urbanización del entorno del Palacio Jaime del Amo, una obra de ... competencia municipal, pero que contará con una subvención del Gobierno regional, y que servirá para que el ansiado edificio pueda comenzar a funcionar como teatro y centro cultural.

La inversión, como detalló el alcalde, Andrés Ruiz Moya, en el pleno municipal, supondrá un importe total de 600.000 euros, de los cuales, el Ejecutivo cántabro asumirá 400.000 y los 200.000 restantes saldrán de las arcas municipales.

Críticas de la oposición

Si bien el regidor se refirió a este como «un buen proyecto», no contó con el visto bueno de los grupos de la oposición (PP y PRC), que coincidieron en sus críticas. El portavoz del Grupo Popular, Carlos Montes, opinó que «no está completamente definido» y explicó que los populares no votarían en contra porque «está supervisado por los técnicos», pero sí anunció su intención de abstenerse. «No nos gusta el documento, cómo está redactado ni los antecedentes de los redactores», expuso, y auguró que «va a tener su liquidación y sus líos».

«Apostaría hasta que el proyecto va a tener su modificado correspondiente y va a traer incrementos económicos que no pueden sorprender al equipo de gobierno», planteó en la misma línea el portavoz del grupo regionalista, Sergio Casanova, que incidió en que la urbanización no tiene en cuenta las plazas de estacionamiento existentes.

«No se reordena, y eso va a generar ciertos problemas de circulación interior en esa parcela», afirmó. Y contrapuso la capacidad de plazas de aparcamiento, 104, con la del aforo, de más de doscientas personas, «un error grave de falta de capacidad de aparcamiento», dijo.

También subrayó la dificultad para que un camión pueda entrar y dar la vuelta y la ausencia de acera para acceder, así como de un paso de peatones.

Sobre este último aspecto, el regidor quitó hierro: «Con una brocha y dos calderos, se pinta». Además, el alcalde ensalzó que según está planteado, los usuarios podrán acceder al edificio mientras contemplan las increíbles vistas. También explicó que el estacionamiento irá delimitado por unos bolardos y que «las plazas de aparcamiento se reducirán muy poquita cosa».

En el mismo pleno municipal, se aprobó una actualización de las tarifas por el servicio de suministro de agua, una medida que el alcalde definió como «poco popular como cualquier subida», pero «más que justificada, en relación al IPC».