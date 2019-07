IU y Podemos califican el último pleno en Los Corrales de «circo» Primera sesión plenaria ordinaria de la legislatura en Los Corrales. / Cavia Los representantes de IU y Podemos critican la actitud de la portaviz socialista en el consistorio NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Miércoles, 31 julio 2019, 07:36

La concejala de IU en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Elsa Salas, y el coordinador de Podemos en el valle, Javier Valderrama, han coincidido en criticar la actitud de la portavoz socialista y anterior alcaldesa, Josefina González, en el primer pleno ordinario de la legislatura, sesión que han calificado ambos como «un circo». Elsa Salas ha afirmado, en referencia a la tensión y discusiones que se vivieron en ese pleno, que «esto no puede ser la política municipal, no podemos estar toda la legislatura igual y apelo a la cordura del PSOE, no puede ser que una inquina personal arrastre al PSOE a atacar y difamar a IU».

Más allá ha ido Valderrama, al afirmar sobre González que «si esa es la actitud que va a mantener los próximos cuatro años a lo mejor no es la persona más oportuna para representar a los votantes socialistas de este municipio y debería dimitir».

Salas dijo sobre la portavoz socialista que «tras años difamándome a mí, da un paso más faltando el respeto a funcionarios y al alcalde», algo que enmarcó en el hecho de que «creo que se le ha ido la situación de las manos porque tiene que ser muy duro pasar de ser la máxima autoridad a un concejal en la oposición».