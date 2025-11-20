Polanco aprueba seis millones de presupuesto para 2026, casi un 4% más que el año anterior El pleno dio luz verde a las cuentas con el voto en contra del PSOE y la abstención de PP y Vox

El Ayuntamiento de Polanco ha aprobado un presupuesto para el próximo año de 6.074.381 euros, un 3,98 por ciento más que el del ejercicio anterior. La alcaldesa regionalista Rosa Díaz ha asegurado que las cuentas son «realistas y ajustadas» a los ingresos y a los gastos que tiene el Consistorio, con un incremento en las subvenciones a entidades de todo tipo existentes en el municipio para ayudarles a financiar su actividad y al mantenimiento de los servicios.

También ha incidido que el presupuesto mantiene la línea de cero deuda bancaria desde 2016, pese a lo cual el Ayuntamiento ha logrado ejecutar a noviembre de 2025 cerca del 93 por ciento de las partidas incluidas en el documento económico del pasado año. A su juicio, «una prueba de la eficaz gestión» del equipo de gobierno regionalista.

Con respecto al de 2025, el presupuesto se incrementa en 232.235 euros, de los que 15.000 van al apartado de salubridad pública, que abarca, entre otros asuntos, desratización y recogida de animales. También hay 10.000 euros para el convenio con Torrelavega para el Torrebús, 14.500 para promoción cultural, 34.500 para actividades de la juventud, 44.600 para festejos y 10.500 para deporte. En este área, se financiará el aumento del número de escuelas deportivas con una de escalada y a los dos nuevos equipos más de fútbol.

Del incremento presupuestario también se destinan 18.900 euros a bienestar comunitario, en especial a suplementar la concesión de ayudas de emergencia a familias desfavorecidas, algo que en el último año ha aumentando un 60 por ciento, además de a becas al deporte, ayudas a la natalidad, becas al estudio y subvenciones a asociaciones.

El documento económico ha sido aprobado por el pleno municipal con los votos a favor del equipo de gobierno del PRC, en contra del PSOE y la abstención del PP y Vox. En el caso del PSOE, la postura ha estado basada, según explica el portavoz, Rubén García, en que se repite el esquema del año anterior y en que no se recogen sus propuestas: la compensación de la subida de la tasa de basuras con la reducción del IBI, la dotación económica para la redacción del proyecto de la nueva plaza frente al Ayuntamiento y la construcción de una cubierta en el parque infantil junto al campo de fútbol de Rinconeda.

En el caso del grupo Popular, la portavoz, María José Canencia, también opina que «llevan al presupuesto lo mismo de todos los años» y que, si bien hay algunas partidas con las que su grupo está de acuerdo, hay otras como la del Torrebús, «que es un servicio inservible».

Aumento de partidas

El concejal de Hacienda, Avelino Rodríguez, ha explicado en el pleno el aumento que experimentan los gastos para financiar los grandes contratos como el de recogida de basuras, que contará con 62.294 euros más que en 2025. Mientras, el de parques y jardines tendrá 16.400 más y la limpieza de edificios, 53.000 más. Además de las subidas correspondientes a materiales de construcción y de obra para el mantenimiento de las redes de suministro de agua o alcantarillado.

En el capítulo de inversiones, el documento incluye mediante la fórmula del 80/20 con el Gobierno regional obras como la rehabilitación del techo del concejo de Rumoroso, que ascenderá a 91.430 euros; el nuevo vial de Menocal, que supondrá 158.000 euros; el aparcamiento de las pistas de pádel, para lo que se han presupuestado 49.000 euros; el estacionamiento del barrio San Pedro interior, y la mejora de la red de agua y el bombeo en La Hilera, con 201.400 euros.

Rodríguez ha detallado que el 30,6 por ciento del presupuesto va a gastos de personal, un 50 por ciento a gasto corriente, un 10,51 por ciento a transferencias corrientes y subvenciones, y un 1.82 por ciento a inversiones reales, que suponen 101.000 euros, 10.000 más que el ejercicio anterior, partida que se incrementará cuando se apruebe el primer modificado.

