La portavoz del PSOE acusa al alcalde de Los Corrales de «vulnerar» su derecho de expresión Josefina González dice que su ex socio de gobierno lo hizo «con premeditación y alevosía» NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Jueves, 1 agosto 2019, 09:29

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Josefina González, ha criticado duramente a su ex socio de gobierno y actual alcalde, Luís Ignacio Argumosa Abascal, por «vulnerar un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión». Así lo ha dicho en la valoración del primer pleno ordinario de la legislatura, un pleno convulso en el que el regidor aplicó el Reglamento Orgánico Municipal para recordar que cada portavoz tiene un máximo de 10 minutos en sus intervenciones. González afirmó que «lo que ha pasado realmente en ese pleno, y eso es la noticia no mi tono, es que por primera vez en la historia de la democracia de Los Corrales de Buelna se ha vulnerado el derecho de réplica de la oposición. Jamás, jamás hasta ahora se calló a ningún representante político. Esto es censura pura y dura y este alcalde es el primero que ha vulnerado un derecho fundamental como ese».

Fue más allá al asegurar que «lo ha hecho con premeditación y alevosía, porque ya venía al pleno con esa decisión tomada». Explicó que «al alcalde no le importaba lo que decía, lo que hacía es cronometrarme y cuando han llegado los 10 minutos se ha tomado la decisión de cortarme». «Si esa era la decisión me lo tenía que haber avanzado, pero no, lo ha hecho sin previo aviso y de una manera cruel y despiadada sabiendo que me iba a enfadar y, claro que sí, me enfadaré una y mil veces cuando se vulnere un derecho democrático». Insistió en que se tenía que haber advertido «para poder adaptar mi intervención».

Sobre la situación general de la actual Corporación aseguró que «tengo claro desde el primer día que estoy en la oposición, tanto como el hecho de que somos el único partido que estamos en la oposición, porque el resto es ya un bloque con el gobierno local».

En ese sentido afirmó que la modificación del Reglamento Orgánico Municipal para facilitar que IU y VOX tengan grupo propio con un único concejal es «una compra de voluntades, les han dado un dinero desproporcionado e injusto».

En cuanto a las declaraciones de partidos como IU o Podemos, que han criticado su intervención en un pleno que han calificado como «un circo», señaló que «les parece un circo que yo defienda un derecho con uñas y dientes pero no les parece un circo que se calle a la oposición. Yo ni compro voluntades, ni vendo dignidad. Porque la clave del pleno es la palabra censura».

También respondió a varias cuestiones. «Me critican por levantar la voz, cuando hay infinidad de ejemplos en todo el mundo de debates apasionados, especialmente en mi anterior legislatura como alcaldesa, en la que nunca me quejé de ello, porque entiendo normal que en un momento de acaloramiento se levante la voz». Y se preguntó «qué hubiera ocurrido si lo hubiere hecho yo la pasada legislatura, me habrían echado del pueblo entre unos y otros».

Sobre no dejar pasar los 100 días de tregua, señaló que lo hizo «porque a mí no me han respetado la proporcionalidad en las comisiones y eso no me parece justo».

Y también explicó que su voto en contra de los puntos del orden del día se debió a que se habían informado de forma previa en una comisión que no respetaba el ROM, ya que su reforma se acordó en ese pleno y aún no ha entrado en vigor.

Terminó incidiendo en que «lidero un grupo que ha ganado las elecciones, que representa a un 33% de vecinos, y no se nos puede quitar la voz. Que nos escuchen y luego que me critiquen por lo que digo, pero no se debe callar la voz a ningún grupo».