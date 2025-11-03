El PRC culpa a la oposición municipal de la petición de retirar la senda mitológica en San Felices

El equipo de gobierno (PRC) de San Felices de Buelna ha expresado el «profundo pesar» que ha supuesto la solicitud de desmantelar las figuras ... que conforman la ruta mitológica del monte Tejas, un documento presentado por un grupo de personas por «afectar gravemente la forma de vida de los vecinos del municipio». La respuesta oficial llega en lo que han calificado como «el día de la infamia», tras una reunión mantenida entre el alcalde y concejales del Gobierno local y el autor de las tallas, Emeterio Lombilla, a quien han mostrado su apoyo.

«Para tranquilidad de nuestros vecinos, defenderemos centímetro a centímetro nuestro patrimonio frente a posturas intransigentes que piden desmantelar la ruta mitológica como si el arte fuese el culpable de los problemas, y anunciamos que ya trabajamos en la regulación del tráfico y aparcamientos en la zona del monte Tejas, uno de los motivos de queja de los vecinos». En esa respuesta se detalla que el documento fue registrado por el concejal de Vecinos por San Felices, Rafael Vega, «vehemente defensor en las sesiones plenarias del desmantelamiento de la ruta mitológica del monte Tejas». Una petición que, se asegura, han rubricado el portavoz de ese grupo municipal, Federico Crespo, y sus compañeros, Borja Gutiérrez, Rafael Vega y Manuel Aragón. «Lamentamos profundamente que la eliminación de la ruta sea defendida y promovida por el partido Vecinos por San Felices, cuyos concejales, de forma absolutamente irresponsable, no solo piden abiertamente en los plenos el desmantelamiento de la ruta», replican los regionalistas.

El alcalde, el regionalista José Antonio Cobo González, ha afirmado que «estamos asombrados y entristecidos por una postura absolutamente bárbara y propia de un integrismo aldeanista cerril que consideramos nada tiene que ver con el pensamiento mayoritario de nuestros vecinos».