La falta de información sobre la eliminación de pasos a nivel en Reinosa preocupa a políticos y vecinos. DM

El PRC reclama más información sobre la supresión de pasos a nivel en Reinosa

El concejal de Obras ha invitado a Casares a visitar la ciudad para explicar los detalles del proyecto «ante la preocupación de muchos vecinos»

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:15

El PRC de Reinosa ha reclamado al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, más información sobre la supresión de pasos a nivel en la ciudad. El concejal de Obras, Daniel Santos, le ha invitado a visitar la localidad para explicar los detalles del proyecto «ante la preocupación de muchos vecinos».

El también teniente de alcalde y portavoz regionalista ha incidido en la necesidad de aclarar un plan incluido dentro de la reordenación ferroviaria que requiere la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad.

Santos ha pedido la intervención de Casares ante «las numerosas dudas» que generan «los efectos e implicaciones que tendrá la obra prevista sobre el trazado urbano y las viviendas aledañas», aludiendo al soterramiento de un paso a nivel muy próximo a zonas residenciales.

El edil regionalista considera que «la trascendencia de esa obra y su repercusión» en la fisonomía de Reinosa hace «imprescindible» una explicación «detallada y clara» a los vecinos, por lo que confía en una respuesta positiva del delegado del Gobierno a la petición que ya le ha hecho llegar por escrito.

Firma del acuerdo

El Gobierno de Cantabria, ADIF y los Ayuntamientos de Reinosa y Campoo de Enmedio firmaron en septiembre el protocolo general de actuación para la supresión de los pasos a nivel y la adaptación de la llegada de la línea de alta velocidad a Reinosa.

En virtud del acuerdo, ADIF desarrollará los estudios previos para eliminar tres pasos a nivel, adecuar la estación de Reinosa y adaptar la infraestructura ferroviaria (vías, andenes y electrificación) a las necesidades derivadas de la conexión con la nueva línea de alta velocidad.

