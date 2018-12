El Gobierno erigirá un Centro de Interpretación de Guerras Cántabras en Los Corrales Proyecto para la creación de un centro de interpretación de Guerras Cántabras A petición de Ciudadanos se ha dotado el proyecto con una partida de 60.000 euros con los que iniciar los estudios necesarios para su consecución NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Jueves, 6 diciembre 2018, 12:53

Los presupuestos regionales para 2019 incluyen una partida de 60.000 euros para estudiar la puesta en marcha de un Centro de Interpretación de Guerras Cántabras, una de las viejas peticiones de la Asociación Guerras Cántabras que se verá cumplida el próximo ejercicio. La inclusión de esa partida se debe al acuerdo entre el Gobierno regional y Ciudadanos para aprobar las cuentas regionales del próximo año. Entre las enmiendas que la formación naranja había presentado estaba la de crear ese centro de interpretación en Los Corrales de Buelna y se ha incluido en el acuerdo final, dotándo la propuesta con 60.000 euros.

Según Ciudadanos, el centro será, además de una puesta en valor de la fiesta de recreación histórica de Los Corrales de Buelna durante todo el año, una «herramienta de potenciación del conocimiento de todo lo referente a nuestra historia y rico patrimonio cultural, que lo tenemos, como por reforzar nuestras señas de identidad».

Así lo ha señalado el coordinador de Ciudadanos Valle de Buelna, Nicolás Campuzano, quien ha explicado que de las seis enmiendas presentadas por la formación a esos presupuestos regionales «se ha incluido únicamente la relativa a la ejecución de un estudio para la puesta en marcha de un Centro de Interpretación de las Guerras Cántabras, una muy buena noticia para el pueblo, además de un reconocimiento expreso a los cientos de personas que durante muchos años, con su esfuerzo, han permitido que la recreación histórica tenga la importante repercusión nacional e internacional que actualmente tiene«.

Campuzano ha insistido en que la ejecución de ese estudio «debe de ser el punto de partida que permita poner en valor la celebración durante todo el año, y no tan solo durante las dos semanas festivas«.

No era la única enmienda sobre la fiesta de Guerras Cántabras que presentaron para la inclusión en las cuentas de 2019. También solicitaron la habilitación de una partida suficiente para dotar a la celebración de una ubicación permanente que albergue toda la infraestructura de esa celebración, más de 50 construcciones cántabras y romanas. Según Campuzano «el disponer de una ubicación permanente tendría un gran impacto y consecuencias muy beneficiosas para Los Corrales de Buelna, debido a su capacidad para generar beneficios tanto de índole económico como social y cultural», posibilitando una mayor afluencia de visitantes y la planificación de actividades y eventos durante todo el año que permitan, dijo, dinamizar el propio Centro de Interpretación de Guerras Cantabras y ser un referente regional.

Pero el coordinador de Ciudadanos no se ha quedado ahí. Ha recordado que «no obstante, y siendo lo relativo al centro de interpretación una muy buena noticia, estamos tremendamente decepcionados y preocupados porque el Gobierno regional no ha hecho nada por lo que desde Cs Buelna consideramos como el objetivo número uno e imprescindible para el valle, la construcción de la ronda de circunvalación«. Campuzano calificó como »muy preocupante« la falta de respuesta a la alta densidad de tráfico pesado que circula por el casco urbano Los Corrales de Buelna, »que no se haga nada por solucionarlo por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo«.

Además Cs presentó otras tres enmiendas para su inclusión en los presupuestos regionales referidas a Los Corrales de Buelna: la ampliación del suelo industrial, buscar una solución definitiva al túnel de la Estación y la construcción de una grada con vestuario para el campo de fútbol de hierba artificial.