Reocín también marcha en clave rosa contra el cáncer de mama Las organizadoras, Anjanas Solidarias, han vendido 1.600 dorsales para la jornada de este domingo

S. E. Santander Domingo, 19 de octubre 2025, 14:07

A la salida de la marcha que organiza la asociación Anjanas Solidarias en Reocín ya se habían vendido este domingo unos 1.600 dorsales, cuya recaudación íntegra se destinará a la investigación sobre el cáncer de mama. Tras la caminata, el programa de la jornada sigue en el Parque de la Robleda, con una paella solidaria, sorteos y música en directo.

Este municipio se suma, así, un año más, a las convocatorias de la región para recaudar fondos para uno de los cánceres que más enferma a las mujeres. El alcalde Pablo Diestro ha acompañado hoy a las convocantes en la XII Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama, refrendando una vez más el apoyo y la colaboración del Consistorio con la asociación que pone en marcha el evento. En esta ocasión se ha celebrado, precisamente, coincidiendo con el Día Mundial.

También han participado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; la directora de Mujer del Gobierno de Cantabria, Tamara González; y miembros de la Corporación municipal, además de muchísimas personas de todas las edades que han querido apoyar la investigación contra este cáncer. Y se ha dejado ver en Puente San Miguel el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla.

La caminata ha partido a las 11.30 horas del Parque de La Robleda de Puente San Miguel y la encargada de cortar la cinta de salida ha sido la presidenta de las Anjanas Solidarias, Inma Manuel, que ha tenido un emotivo gesto de recuerdo para su antecesora y fundadora de la asociación, Silvia Cosío.

Los participantes animados por una batukada en la salida, han cubierto un recorrido sencillo de unos seis kilómetros para volver a La Robleda, donde la jornada continúa con talleres infantiles, sesión vermú y otras iniciativas.