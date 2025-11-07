Repartidos los primeros mil euros en premios de la campaña Compra y Gana de Los Corrales El primer sorteo ha sonreído a dos personas con 300 euros y a otras dos con 200 euros por compras hechas en alguno de los 86 establecimientos participantes

El alcalde, Julio Arranz, el concejal de Seguridad, Alfredo Casanova, y el presidente de los comerciantes, Salvador Victorino, en el primer sorteo.

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:13 Comenta Compartir

La sexta edición de la campaña Compra y Gana ha repartido este viernes los primeros mil euros en dos vales de compra de 300 euros y otros dos de 200. Cuatro personas que compraron en algunos de los 86 comercios que participan en una promoción que se alargará hasta finales de año, repartiendo en total 8.000 euros en premios.

El alcalde de Los Corrales, Julio Arranz, el concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova, y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, Salvador Victorino Fernández, han realizado un primer sorteo que «siempre tiene menos papeletas de compra acumuladas al ser menos días y menos comercios los que entregan esos boletos, pero aun así ya se nota que la campaña ha empezado con buen pie».

Los cuatro primeros premiados han sido Fernando Villegas y Verónica García, que se llevaron los vales de 200 euros por compras realizadas en los establecimientos Mar y Ver y Cáscaras Golosinas respectivamente, y Rosa Alfonso y Alex Petrica, que se quedaron con los dos de 300 euros por compras hechas en Azabache 16 y Foto Puertas.

«El comercio de Los Corrales ha demostrado que la campaña Compra y Gana ya está más que consolidada, incrementando su participación en lo que es la sexta edición» ha dicho el concejal de Hacienda, Industria y Comercio, Germán Arce, que ha recordado que ya se han entregado 40.000 euros en más de 120 premios.

Ocho sorteos de mi euros cada semana

Germán Arce ha incidido en que es la campaña de promoción «más importante del año a nivel económico y social, con diferencia sobre el resto», porque, dijo, «son ocho sorteos en ocho semanas consecutivas, cada semana con mil euros en vales de compra en el comercio local, lo que la hace doblemente satisfactoria».

El funcionamiento es el mismo de la última edición. Cada semana se sortearán cuatro premios, dos de 300 y otros dos de 200 euros, entre quienes hayan comprado por encima de los 10 euros en los establecimientos adheridos a la campaña durante los días anteriores. El sorteo se realizará cada viernes y se comunicará el resultado personalmente a los premiados.

Salvador Victorino ha resaltado la importancia de la iniciativa coincidiendo con la campaña de Navidad y su continuidad con el concurso de escaparates durante esos días.