La residencia para mayores de Los Corrales pierde una herencia por no estar registrada

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna no ha podido hacer efectiva una herencia de un usuario de la residencia para mayores Las Anjanas, que falleció sin dejar herederos, por no encontrarse dicho edificio inscrito en el Registro de la Propiedad como patrimonio del municipio, según señaló ayer enfadada Josefina González, alcaldesa del municipio. Además, no es el único edificio que se encuentra en esa situación, aseguró, tras desvelar que sucede lo mismo con los locales que ocupan actualmente las oficinas de la Agencia de Desarrollo Local.

La alcaldesa ha explicado que «ante esta circunstancia» el equipo de gobierno ha puesto en marcha los mecanismos oficiales para regularizar la situación. Las primeras actuaciones técnicas ya se han acometido, pero el proceso se alargará unos meses.

Josefina González fue más allá al informar de que «las oficinas de la Agencia de Desarrollo Local no están registradas como patrimonio municipal y que se pagaron sin que se realizaran las escrituras». En este caso, dijo, que también se están dando los pasos oportunos para regularizar la situación.

La alcaldesa lamentó que «los que ahora me tachan un día sí y otro también de mala gestión, no tuvieron en su momento a bien inscribir ese gran edificio y ese local que albergan dos servicios esenciales, un ejemplo de dejadez máxima y de irresponsabilidad». «Consejos vendo y para mí no tengo», añadió.

Para el equipo de gobierno PSOE-PRC, aseguró la alcaldesa, «es prioritaria una gestión global, en la que el municipio tenga su patrimonio en regla, como lo requiere la Ley de Trasparencia, publicando sus propiedades para que todos estemos informados, cosa que hasta ahora no ha sido posible por las irregularidades que nos vamos encontrando en el camino».

En ese campo la alcaldesa ha reseñado que, en más de una ocasión, el trabajo fue encargado a una empresa especializada para renovar todo el registro de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, un listado que no se había actualizado -aseguró la regidora- en los últimos años. La intención es digitalizar toda la información para ponerla a disposición de los vecinos.

Quince años de residencia

La residencia para mayores Las Anjanas de Los Corrales de Buelna fue inaugurada en junio de 2003 y desde entonces cuenta con 46 plazas, todas ellas concertadas con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), a las que ahora se han sumado otras cuatro plazas privadas.

De titularidad municipal, está gestionada desde 2016 por el grupo Clece. En el tránsito de cambio de empresa adjudicataria del servicio se produjo el fallecimiento de una pareja de usuarios que había decidido dejar su legado a esa residencia, por el buen trato que habían recibido. Tras algunas dudas legales, el Ayuntamiento se encontró con que no se podía reclamar esa herencia para una residencia que no constaba como patrimonio municipal en el Registro de la Propiedad.

