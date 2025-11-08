Santiago de Cartes ya tiene un parque canino «en condiciones» Fomento ha invertido 48.397 euros en una actuación muy demandada por el Ayuntamiento y los vecinos que se extiende a la calle El Ribero

Santiago de Cartes ha tienen un parque canino «en condiciones» gracias a una inversión de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 48.397 euros en respuesta a una reiterada demanda del Ayuntamiento y de los vecinos de la localidad.

El consejero, Roberto Media, el acondicionamiento de ese parque y la iluminación de la calle El Rivero, un espacio que «se encontraba en malas condiciones, sin iluminación y con zonas oscuras que le hacían peligroso». Ha estado acompañado por la alcaldesa, Lorena Cueto, que ha agradecido una obra que ha incluido la colocación de 13 nuevos puntos de luz a lo largo de más de 300 metros de longitud de una calle que corre paralela al río Besaya y ha dotado al municipio de un nuevo parque canino con una extensión de 520 metros cuadrados, debidamente vallado y dotado de papeleras, bancos y una fuente canina. Además, la renovación de esta calle ha incluido una mejora en el firme y en el drenaje del vial con la ejecución de imbornales, junto a la sustitución de bordillos deteriorados.

Lorena Cueto ha destacado la importancia de reflotar un parque canino «muy demandado por los vecinos de la zona», así como «transformar una zona que se encontraba muy deteriorada, en un espacio más seguro».

325.000 euros del Plan de Inversiones Municipales

En su visita a Cartes, Roberto Media ha adelantado que su departamento ha autorizado al municipio una inversión de 325.000 euros, relativa al Plan de Inversiones Municipales, con la que se ejecutarán dos proyectos. Por un lado, la urbanización del entorno de la plaza del Gallo, con un presupuesto de partida de 186.000 euros, y, además, la urbanización de la calle El Rodil y el Camino del Economato, que parte con una inversión de 289.000 euros. En total, el coste de estas dos actuaciones será de 476.123 euros, de los que el Ayuntamiento aportará la parte restante a la subvención autonómica.