Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar

Vallas de madera tiradas, luces medio arrancadas y una farola rota. Es el saldo que ha realizado la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, ... de los actos vandálicos que se han venido perpetrando en el municipio y que le han llevado a tomar la decisión de prescindir de algunas luces a dos días del esperado encendido navideño, que tendrá lugar este viernes. Entre los destrozos, la regidora ha explicado que han tirado una gran cantidad de vallas ubicadas en la bajada a la playa de Santa Justa, en la localidad de Ubiarco, donde también han roto una farola. A estos actos se suman las pintadas que se vienen realizando desde hace ya tiempo en varios puntos del municipio, como el polideportivo municipal o el edificio conocido como 'La casita' de Mijares o el lavadero situado en frente.

Así las cosas, los operarios municipales trabajan estos días en reparar los destrozos en algunas de las luces que ya estaban colocadas, además de dar parte de otros actos vandálicos «que no hacen daño al equipo de gobierno, sino a los vecinos y al pueblo», ha puntualizado Izquierdo.

En cuanto a las luces de navidad que se han tenido que retirar como consecuencia de estos actos, la alcaldesa lamenta especialmente las de la ermita de Herrán, que ha sido atacada hasta en dos ocasiones, «por lo que hemos tomado la determinación de no volver a instalarlas». Lo que sí se llevará a cabo será la reposición de las vallas de Santa Justa, pero antes «hay que pedir presupuesto del material y comprarlas, y seguramente también solicitar la cuantía de la obra». En cuanto a la casita de Mijares, ya hay un proyecto y próximamente se acometerá el pintado, «tras lo que esperamos quede perfecto».

La regidora ha lamentado también las limitaciones de la brigada de obras municipal, que cuenta con catorce personas. «Santillana del Mar tiene una plantilla pequeña, con lo que es difícil el mantenimiento y asumir determinadas obras con el coste económico que conlleva», finaliza.