El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luces arrancadas en la ermita de Herrán. DM

Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar

La alcaldesa ha tomado la determinación de prescindir de las luminarias navideñas en la ermita de la Herrán tras ser atacada hasta en dos ocasiones

Sara Torre

Sara Torre

Santillana

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:52

Comenta

Vallas de madera tiradas, luces medio arrancadas y una farola rota. Es el saldo que ha realizado la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, ... de los actos vandálicos que se han venido perpetrando en el municipio y que le han llevado a tomar la decisión de prescindir de algunas luces a dos días del esperado encendido navideño, que tendrá lugar este viernes. Entre los destrozos, la regidora ha explicado que han tirado una gran cantidad de vallas ubicadas en la bajada a la playa de Santa Justa, en la localidad de Ubiarco, donde también han roto una farola. A estos actos se suman las pintadas que se vienen realizando desde hace ya tiempo en varios puntos del municipio, como el polideportivo municipal o el edificio conocido como 'La casita' de Mijares o el lavadero situado en frente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  2. 2 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  3. 3

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  4. 4

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  5. 5

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  6. 6 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  7. 7

    Piélagos aprueba un presupuesto de 26,1 millones para 2026 y creará un servicio de autobús municipal
  8. 8

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  9. 9

    El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances
  10. 10

    Santander inicia una consulta ciudadana para planificar el futuro de sus zonas verdes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar

Vallas rotas, luces medio arrancadas y pintadas, el saldo de los actos vandálicos en Santillana del Mar