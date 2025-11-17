Segundo sorteo de premios de la campaña Compra y Gana en Los Corrales Elegidos otros cuatro ganadores de 300 y 200 euros en vales de compra en una promoción del comercio y empresas del valle de Buelna

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:09

Este lunes se ha celebrado el segundo sorteo de premios de la campaña Compra y Gana, organizada por el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, mil euros repartidos en dos vales de compra de 200 euros y otros dos de 300 euros.

Los boletos agraciados con 200 euros estaban firmados por Conchi Mier, que compró en Azabache 16, y Julio Lastra, por una compra en Isgoa Express, y los dos vales de 300 euros los firmaron Chenchy Gómez, por una compra también en Azabache 16, e Iván Hoz, por comprar en Lencería Vero.

Se unen a los ganadores de la semana pasada, Fernando Villegas y Verónica García, que se llevaron los vales de 200 euros por compras realizadas en los establecimientos Mar y Ver y Cáscaras Golosinas respectivamente, y los de 300 euros fueron para Alex Petrica y Rosa Alfonso por compras hechas en Foto Puertas y Azabache 16, el establecimiento más agraciado por el momento.

En la sexta campaña de 'Compra y Gana' participan 86 establecimientos, en los que los agraciados ya se pueden gastar esos vales de compra, guardando los resguardos para que se les reintegre el dinero. Aún se esperan nuevas incorporaciones de otros comercios en los próximos días. «Se pueden seguir apuntando a lo largo de la campaña», ha dicho Victorino.

Ocho semanas, 8.000 euros y 32 premiados

Cada semana se celebrará un sorteo con mil euros en vales de compra, hasta finales de año. En total, 8.000 euros a repartir entre los 32 clientes que salgan de las urnas, cuatro cada semana.

En el sorteo han participado el concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova, y el presidente de la asociación de comerciantes, Salvador Victorino Fernández, que explicó que en la segunda semana de la campaña ya se ha notado el incremento de papeletas de compra acumuladas en la urna que ha servido para realizar el sorteo.