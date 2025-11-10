'Las que fueron a servir', Mejor Cortometraje Documental en el certamen de Urrea de Gaén La cita turolense reconoció el trabajo de Patricia Hernández Guerrero, como ya había sucedido antes en La Coruña, Cervera de Pisuerga o Torrelavega

Nacho Cavia Arenas de Iguña Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:58

Cuando Juana Gutiérrez, Natividad Martínez, Rosario Martínez, Encarna Hoyos, Carmina Villegas, Josefina y Felisa de la Concha y Elena Ruiz contaron para un documental su historia sirviendo lejos de casa en la postguerra española no se podían imaginar la fuerza que iba a tener sus relatos, que iban a conquistar la gran pantalla y premios en toda España. El último en el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Rural celebrado en Gaén (Teruel). El trabajo 'Las que fueron a servir', de Patricia Hernández Guerrero, fue reconocido como Mejor Cortometraje Documental y premiado con el aplauso de un público entregado, en muchos casos, identificado, con las protagonistas.

El certamen, organizado por el Centro de Estudios del Bajo Martín con la colaboración del Ayuntamiento de Urrea de Gaén y la Comarca del Bajo Martín, evaluó un centenar de trabajos procedentes de España, Francia, Serbia, Perú y Bélgica, de los que se seleccionaron dieciséis finalistas.

El Movimiento Cultural Iguña, promotor del documental, ha agradecido ese nuevo reconocimiento, unido a los logrados en La Coruña, Cervera de Pisuerga, Espinama o Torrelavega.

«Cuando estábamos trabajando con las mujeres del documental sabíamos que era un material de primera calidad con unos testimonios impresionantes», han asegurado, para destacar «el brillante trabajo de Patricia Guerrero, nuestra directora, con el que se logró un corto admirable que no deja de recibir premios y menciones en todos los festivales cinematográficos a los que se ha presentado, por no hablar de la gran acogida entre el público que asistió a las muchas proyecciones que se han hecho dentro y fuera de Cantabria».

Cuando se estrenó en el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna ya quedó claro que ese documental iba a traspasar fronteras, cuando a su término el público brindó un larga y emotivo aplauso.

Sobrevivir a la postguerra

El documental recoge los testimonios de mujeres que sobrevivieron a la postguerra como empleadas domésticas en hogares más o menos pudientes en los que se asomaron, en primera persona, al abismo entre servir y ser servido. Aceptaron, en la mayoría de los casos, con lágrimas en los ojos dejar su familia para ir a vivir con desconocidos que, de una forma u otra, se convertirían en sus dueños. Y lo hicieron sabiendo que descargaban parte de la mochila de preocupaciones que afligían a los suyos, que malcomían vistiendo telas recosidas una y otra vez, compartiendo espacios que se convertían en comedor, cocina y dormitorio, cuando no, con suerte, en cuadra para animales.