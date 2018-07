Suances continúa sin firmar el contrato definitivo con la empresa de socorrismo Los socorristas trabajan «bajo mucha presión y con falta de medios», según denuncian. / Luis Palomeque El coordinador del servicio pide el traslado por la «falta de medios» con la que trabajan los socorristas y defiende la labor de los profesionales ELENA TRESGALLO Jueves, 19 julio 2018, 14:10

El servicio de socorrismo y salvamento en las playas de Suances sigue dando de qué hablar y no en positivo. La última novedad es que la empresa Aunar Group, adjudicataria del servicio por esta temporada, aún no tiene el contrato completamente en regla (está sin firmar) y, según confirmó ayer el propio Ayuntamiento, es porque no ha presentado «una documentación» requerida, aunque el regidor, Andrés Ruiz Moya, entiende que se podrá adjudicar definitivamente los próximos días. Otro de los cambios, es la «renuncia o traslado» del hasta esta semana coordinador del servicio en el municipio, Bernardo Suárez, quien admitió ayer a éste periódico que los socorristas no tenían medios suficientes y estaban «desmotivados» por las constantes críticas, aludiendo a una precaria situación laboral.

Respecto al contrato, según admitió ayer el alcalde, la empresa «no» tiene aún el definitivo. Inicialmente se les redactó un contrato menor que ya se resolvió y las últimas semanas han estado funcionando con uno «de emergencia», dijo. Una situación que, según Ruiz Moya, sólo se prolongará unos días más. «Les hemos pedido que nos aclaren un documento para la resolución del contrato de emergencia y a la espera de eso estamos», precisó de forma escueta. Dicho trámite administrativo está relacionado, según dijo, «con uno de los trabajadores de la sección de enfermería».

La temporada de la nueva empresa de socorrismo en Suances comenzó ya con mal pie el pasado mes de junio, con críticas a la organización del servicio, con protestas de los propios socorristas y una importante «presión social» como reconocieron ayer a este periódico algunos de sus trabajadores.

«Los socorristas están dando el 110% pero necesitan más medios para sacar el operativo»

Hasta este verano, Cruz Roja había sido la empresa que se había encargado de la vigilancia y las labores de salvamento en el municipio suancino, pero al cambiar la ley se realizó un concurso y Aunar Group consiguió el contrato con bastante ventaja y se presentó en Suances con sus equipos para tomar posesión. No obstante, pasado más de un mes y medio aún no tienen contrato en vigor y se está ocupando del servicio en todas las playas. Es más, se llegó a resolver el contrato menor y luego se les prescribió por «decreto de Alcaldía» este otro acuerdo «de emergencia» que, según la empresa «no se ha firmado» tampoco y no entienden bien los motivos, aunque manifiestan que tienen buena voluntad para hacerlo. «Lo que queremos es tener el contrato en regla por lo que pueda pasar», añadió Pablo Martín uno de los responsables de la empresa adjudicataria.

Este responsable defendió, de nuevo, que el servicio se estaba prestando en buenas condiciones tras las críticas recibidas los primeros días por la falta de medios o socorristas en las playas, extremo que negó. «Estamos dando un buen servicio, tenemos inspecciones continuas del Ayuntamiento y se está haciendo bien», reiteró Martín.

Así lo suscribió ayer también el propio alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, quien alabó el trabajo de los socorristas en sus playas. «Están haciendo un servicio extraordinario. Ayer han sacado a un chaval de Los Locos», subrayó como ejemplo.

Escasez de medios, retrasos en los pagos... críticas a la empresa Aunque la empresa defiende que se han aportado «todos los medios» e incluso «tenemos recursos de más» para prestar el servicio en Suances -según dijo ayer Pablo Martín- las opiniones de trabajadores y exempleados de este grupo siguen pesando en su trayectoria y, como mínimo, difieren de la versión empresarial. Al reconocimiento expreso de la renuncia a dirigir el operativo del hasta ahora coordinador de Suances por la «falta de medios» o atrasos salariales con las que dicen lidiar los socorristas de Suances, se suman también las críticas de otros exempleados del servicio en Santander donde la empresa fue sancionada casi por los mismos motivos. Entre ellos, la falta del personal comprometido, ya que en las inspecciones realizadas, tanto por el Ayuntamiento como por el Gobierno de Cantabria, faltaba un ayudante con titulación de Técnico en Transporte Sanitario, o también por el incumplimiento de las condiciones del material de los puestos y las mejoras a las que Aunar Group se comprometió y que contribuyeron notablemente a la concesión del contrato a esta empresa. Estos incumplimientos provocaron que el Ayuntamiento multase con 24.663 euros a Aunar. El grupo empresarial lo recurrió pero perdió la primera batalla en los juzgados, que dieron la razón al Consistorio santanderino. En este caso, Aunar también ganó el concurso como en Suances y desplazó a la tradicional adjudicataria, Cruz Roja. A la empresa le constan otras denuncias similares de los trabajadores, aunque no es el único grupo de socorrismo que opera en España y que sus trabajadores señalan por precariedad en sus convenios 'low cost'.

Pero la situación no parece tan idílica como plantean Ayuntamiento y empresa, ya que otra de las novedades del servicio en Suances ha sido un repentino cambio de coordinador. El regidor reconocía ayer que le habían informado de la sustitución y de que el trabajador había sido «desplazado» a las playas de Miengo pero no entraba a valorarlo. De la misma forma, el gerente del servicio achacó el cambio a un tema organizativo «que no afectaba al servicio», dijo.

No obstante, a preguntas de este periódico, el socorrista jefe supuestamente «desplazado» negó que fuese de esa manera, sino por «decisión personal» por la presión y precariedad con la que se trabaja. «No me han trasladado a Miengo, he dejado yo la responsabilidad de Suances al no tener contrato con el Ayuntamiento, ni materiales de comunicación», insistió. «Los socorristas que están allí son de lo mejor que he visto en mi carrera, pero están desmotivados por criticas injustas o por el cobro de su sueldo fuera del tiempo acordado», añadió. «No me gusta lo que veo y estamos jugando con vidas humanas», opinó también. «Lo que sé es que los socorristas van a dar el 110 % para sacar el operativo pero necesitan más medios», reivindicó, denunciando que -por errores del pliego- se trabaja con dos socorristas menos. «Lo que hemos pasado en junio los socorristas en Suances nos ha unido como hermanos de profesión, y no se lo deseo ni a mi peor enemigo», zanjó.