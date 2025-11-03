El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Construcciones que están ubicadas en el entorno de la playa de Tagle y que han sido denunciadas por los ecologistas. Luis Palomeque

Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

El alcalde afirma que se ha iniciado el expediente para verificar cuáles de estas construcciones en suelo protegido no cumple la legalidad, «caiga quien caiga»

Sara Torre

Sara Torre

Suances

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

«El expediente está iniciado, caiga quien caiga». Así de contundente se mostró el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya (PSOE), en cuanto a las ... construcciones y caravanas sin regularizar existentes en suelo no urbanizable protegido en el entorno de la playa de Tagle. Un asunto que parte de la denuncia realizada por Ecologistas en Acción Cantabria (EA), con respecto a estos cobertizos a los que se ha ido haciendo añadidos y que, en algún caso, se han transformado en refugios de fin de semana con todo tipo de comodidades. De momento, hay una decena de estas 'casetas' que no tendrían los permisos en regla, según señala el Ayuntamiento.

