Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

«El expediente está iniciado, caiga quien caiga». Así de contundente se mostró el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya (PSOE), en cuanto a las ... construcciones y caravanas sin regularizar existentes en suelo no urbanizable protegido en el entorno de la playa de Tagle. Un asunto que parte de la denuncia realizada por Ecologistas en Acción Cantabria (EA), con respecto a estos cobertizos a los que se ha ido haciendo añadidos y que, en algún caso, se han transformado en refugios de fin de semana con todo tipo de comodidades. De momento, hay una decena de estas 'casetas' que no tendrían los permisos en regla, según señala el Ayuntamiento.

«El expediente de todas ellas está armado y a los que estén sin regulación habrá que denunciarlos», reitero tajante el alcalde a preguntas del portavoz del PRC, Sergio Casanova, en el último pleno. Al respecto, el regidor reconoce que en su momento se instalaron cobertizos de aperos de labranza y casas de ladrillo, tramitadas por la correspondiente regulación. Pero después, tal y como reconoció, «en algunos casos se han ido haciendo añadidos».

«El expediente sobre esas construcciones ya está iniciado caiga quien caiga» Andrés Ruiz Moya Alcalde de Suances

Ruiz Moya explicó que, tras un parón por la ausencia del técnico municipal responsable, el Ayuntamiento ha iniciado ahora el expediente para verificar qué construcciones cumplen y cuáles no. «Y si los técnicos entienden que hay que demoler esas casetas o retirar las autocaravanas, pues tendrán que desaparecer», zanjó.

El regidor añadió que no todo lo que hay se puede desmantelar. «Hay construcciones que están consolidadas y por lo tanto, algunas se pueden retirar y otras no», puesto que cumplen la normativa.

Sin embargo, según se dedujo de la conversación entre los ediles durante el pleno, algunos de los cobertizos de aperos han ido viendo ampliados sus metros sin que se haya obtenido una nueva licencia ni se haya puesto remedio. Sobre la procedencia de los titulares de las instalaciones, el alcalde aclara que de Suances «son pocos».

En cuanto a los pasos a dar ahora, el alcalde especificó que, una vez determinado el incumplimiento regulatorio de las citadas construcciones irregulares, se deberán seguir unos trámites hasta la retirada definitiva de la instalación, entre ellos, el del periodo de alegaciones. Estos pasos se están dando «para proceder según legalmente corresponda» y, en un momento dado, «habrá que demoler las que no tengan licencia», dijo.

«Las personas que habían instalado las casetas de forma temporal, no solo se han quedado sino que tienen intención de hacerlo de forma definitiva» Sergio Casanova Portavoz del PRC

El portavoz regionalista, Sergio Casanova, hizo mención en su intervención a la denuncia de EA sobre la presencia de estos «tinglados» irregulares «en suelo rústico protegido» y criticó que el Ayuntamiento no haya hecho nada hasta ahora. Al respecto, incidió en que ni siquiera había atendido el criterio de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), que ya le había trasladado al Ayuntamiento que las construcciones eran ilegales, de cara a que ejerciese sus competencias municipales. Es decir, «obligar a los propietarios a demoler» o hacerlo con medios propios de forma subsidiaria, repercutiendo el coste a los dueños de las construcciones. Además, Casanova lamentó que estas personas que habían instalado las casetas de forma temporal «no solo se han quedado, sino que tienen intención de hacerlo de forma definitiva».

En la misma línea, el portavoz del PP, Carlos Montes, también mostró su rechazo a este tipo de instalaciones por la «fragilidad» del entorno y destacó la importancia de cumplir con la regulación.

En la denuncia presentada sobre estos «chiringuitos» ilegales instalados hace años en los accesos a la playa de Tagle, desde Ecologistas en Acción se enumeraban varios casos de parcelas valladas con caravanas, autocaravanas y una plataforma tipo merendero ubicadas en una finca rústica protegida en el paraje Monte Lugar, «que vulneran de forma abierta la legislación urbanística y ambiental vigente», tal y como describían.

También acusaban directamente al Ayuntamiento de «inacción» para desmantelar estas construcciones, trasladando así «un mensaje peligroso» a la población: «Que cualquiera puede apropiarse del territorio común, instalar estructuras estables y convertir un espacio protegido en un chiringuito». «Lo que está ocurriendo en Suances no es un despiste ni un error administrativo, es la ocupación deliberada de suelo rústico protegido, su privatización ilegítima y la prolongación de un uso prohibido», zanjaban.