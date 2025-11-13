Suances encenderá sus luces navideñas el día 28 de la mano de la coral Voces del Mar

S. E. Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

La iluminación navideña de las calles de Suances se encenderá en el viernes 28 de noviembre a las 19.00 horas y el acto estará amenizado por el tradicional concierto de villancicos en la Plaza de Viares. La coral Voces del Mar ha invitado nuevamente a los niños y niñas del municipio, junto a las familias que lo deseen, a participar en los ensayos de cara a lucirlo en las próximas fechas navideñas.

Con esta iniciativa se pretende crear lazos musicales entre la agrupación coral y los vecinos y vecinas más pequeños del municipio, acercándoles la música.

Los ensayos será dirigidos por Sara Bolado los días 20 y 27 de noviembre en horario de 19.30 a 20.30 horas, en el Centro Cultural San José- Fundación Quintana. Para participar en ellos hay que inscribirse a través de la Concejalía de Cultura de Suances. Su titular Fran Gascón ha invitado a las familias con niños a sumarse a una actividad que servirá para «dar un toque más decolor a la navidad del pueblo.

La directora de la coral asegura que, con este proyecto, se quiere acercar la música coral a todos los públicos, poniendo en valor sus beneficios a nivel intelectual y afectivo.

Navidad

Suances

Música