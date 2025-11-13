El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Suances encenderá sus luces navideñas el día 28 de la mano de la coral Voces del Mar

S. E.

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

La iluminación navideña de las calles de Suances se encenderá en el viernes 28 de noviembre a las 19.00 horas y el acto estará amenizado por el tradicional concierto de villancicos en la Plaza de Viares. La coral Voces del Mar ha invitado nuevamente a los niños y niñas del municipio, junto a las familias que lo deseen, a participar en los ensayos de cara a lucirlo en las próximas fechas navideñas.

Con esta iniciativa se pretende crear lazos musicales entre la agrupación coral y los vecinos y vecinas más pequeños del municipio, acercándoles la música.

Los ensayos será dirigidos por Sara Bolado los días 20 y 27 de noviembre en horario de 19.30 a 20.30 horas, en el Centro Cultural San José- Fundación Quintana. Para participar en ellos hay que inscribirse a través de la Concejalía de Cultura de Suances. Su titular Fran Gascón ha invitado a las familias con niños a sumarse a una actividad que servirá para «dar un toque más decolor a la navidad del pueblo.

La directora de la coral asegura que, con este proyecto, se quiere acercar la música coral a todos los públicos, poniendo en valor sus beneficios a nivel intelectual y afectivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  3. 3

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  4. 4 La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el de Cillorigo de Liébana
  5. 5 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  6. 6

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  7. 7

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  8. 8

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  9. 9

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  10. 10

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Suances encenderá sus luces navideñas el día 28 de la mano de la coral Voces del Mar