Suances rechaza ubicar a la sucesora de Vuelta Ostrera en terrenos de Cortiguera La depuradora de Vuelta Ostrera, con sentencia de demolición, se ubica en Cortiguera. / Sane Los grupos municipales, a petición de los vecinos, acordaron rechazar de forma contundente la alternativa a la depuradora presentada por el Ministerio ELENA TRESGALLO Suances Miércoles, 8 agosto 2018, 07:25

El Pleno de Suances aprobó ayer por unanimidad de todos los partidos de la Corporación «rechazar» la propuesta de ubicar la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera a escasos trescientos metros de la ubicación actual. La moción liderada por el equipo de gobierno del PSOE fue enmendada por el Partido Popular que pidió más contundencia en el enunciado de la resolución para enviar un mensaje inequívoco tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a la Consejería.

Al igual que sucedió con la alternativa del Borroñal en Hinojedo, la Corporación mostró su total rechazo a la alternativa 'Vuelta Ostrera 2'. Se trata de una de las ubicaciones que la Junta Vecinal de Cortiguera rechazaba, al haber sufrido ya durante años las consecuencias de malos olores o traslado de camiones de la primera depuradora y estar esta opción a escasos 300 metros de la anterior EDAR. A la par, los vecinos de Cortiguera habían reclamado un posicionamiento claro al Ayuntamiento, tras los «errores» cometidos en las alegaciones presentadas por el Consistorio en la que -según recordaron ayer los grupos de la oposición- se olvidaron de incluir esta opción en las conclusiones del documento local presentado.

Para no dejar lugar a dudas, y a petición de la Junta Vecinal afectada, el PSOE lideró la moción que rechazaba esta opción, pero lo hacía con una exposición de motivos demasiado «tibia» según el PP, por lo que el portavoz de este partido, Paulino Martín, propuso enmendar la moción proponiendo el «rechazo absoluto» a esa opción y clarificar así más las intenciones de la Corporación tal y como se hizo con la alternativa del Borroñal, algo que el PSOE aceptó.

PP y PRC piden explicaciones al alcalde sobre el contrato del salvamento en las playas municipales

Por su parte la portavoz del PRC en esta materia, Zaida Báscones, aclaró que su grupo estaba de acuerdo en el «rechazo» a esta ubicación, pero criticó que la moción «llega tarde» y destacó el «error garrafal» del equipo redactor de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento ya que se «olvidó» en sus conclusiones de descartar con nombres y apellidos esta opción, no así el resto.

A la par, los regionalistas quisieron introducir otro punto en la moción del PSOE para buscar alternativas y desviar el paso de camiones que, actualmente, pasan por el centro de Cortiguera desde Vuelta Ostrera. No obstante, el equipo de Gobierno alegó que ese asunto ya estaba en vías de solución y no aceptó la sugerencia. Para no dejar lugar a dudas sobre la postura del PSOE, Ruiz Moya, aclaró ayer a este periódico que el equipo de Gobierno lideraba esta moción para mostrar «el total y absoluto rechazo» a 'Vuelta Ostrera 2', como así hizo ya también con otras opciones como El Borroñal.

Al final todos los partidos votaron por unanimidad el rechazo a esa opción y así se lo trasladarán a los organismos competentes (Ministerio y consejería). Lo hicieron en una sesión a la que asistieron como público numerosos vecinos del pueblo de Cortiguera afectados por esta opción planteada.

Sin contrato de socorrismo

Otro de los temas en el pleno de esta semana fue el contrato de salvamento en las playas, dadas las quejas que están trascendiendo por parte de los usuarios, respecto a carencias en el servicio. En este sentido, desde el PRC Carmen Ruiz interrogó al alcalde sobre cuál era la situación del contrato de salvamento y qué tipo de inspecciones se estaban haciendo, ya que a su grupo sólo le constaba «una» a principios de junio. Al mismo tiempo, el PP solicitó al alcalde que informase «por escrito» de la situación del contrato y del servicio además de pedir los «informes técnicos municipales» sobre todo este asunto.

El servicio fue adjudicado en mayo a la empresa Aunar Group, cuya llegada ha generado cierta polémica derivada de las denuncias ciudadanas y de trabajadores y exempleados del servicio sobre la falta de medios, que la empresa niega.

En este sentido, el alcalde reiteró en el pleno que las inspecciones se estaban haciendo regularmente y se estaba cumpliendo por parte de la empresa, aunque admitió que a día de hoy -dos meses después del inicio del servicio- la empresa no tiene firmado el contrato definitivo y funciona con «un contrato de emergencia». Respecto a cuándo se firmará el contrato, el alcalde respondió ayer que «quedaban unos flecos», pero que quizás en un «par de días».

A la par, el PRC criticó que no se le votase la urgencia para incluir dos mociones relativas a instalar baños en la playa y los problemas con el vertedero del punto limpio, a pesar de que sí se contemplaba en el Orden del día que les había trasladado la secretaria municipal. Los regionalistas afearon al alcalde que no les dejase debatir, máxime cuando el mismo había convocado el pleno tarde.