La cuarta reunión entre el comité y Nissan para negociar el convenio termina sin acuerdo Luis Palomeque Los representantes de los trabajadores prefieren no hacer valoraciones hasta que no termine el proceso DM . Santander Lunes, 9 julio 2018, 15:45

La factoría automovilística Nissan, que cuenta con una factoría en Los Corrales de Buelna, ha lamentado en un comunicado no haber podido llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en la cuarta reunión del convenio colectivo de la planta cántabra. La dirección de la firma ha asegurado, que intentó apostar por un diálogo «abierto y en positivo». Por su parte, los representantes de los trabajadores han preferido no hacer valoraciones hasta que no termine la negociación.

La empresa, ha asegurado, que reclamó al comité de empresa unas expectativas «realistas» y «ajustadas» a la situación de la planta, que busca mejorar su posición dentro de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Según la factoría, se propuso un incremento salarial que garantizaba que la planta puduera seguir siendo competitiva.

Tras el encuentro, no hay prevista ninguna fecha para una nueva reunión. Sin embargo, la dirección ha instado al comité de empresa a que reconsidere su postura para continuar trabajando en cerrar, «lo antes posible», la prórroga del convenio colectivo.

La planta de Nissan en Los Corrales de Buelna emplea a más de 600 personas y es uno de los puntos de fundición y mecanizado «más importantes» de Europa.