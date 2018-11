Tres empresas optan a gestionar el alumbrado público en Los Corrales Antes de terminar el año se sabrá qué empresa se queda con el alumbrado público de Los Corrales El contrato asciende a 4,7 millones de euros por un periodo de 15 años y espera ahorrar a las arcas municipales un 60% NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Martes, 20 noviembre 2018, 08:07

Tres grandes empresas han vuelto a confiar en el proceso de renovación del alumbrado público en Los Corrales de Buelna. En el tercer intento por modernizar la gestión de ese servicio, el final del plazo para presentar ofertas ha deparado la concurrencia de tres grandes compañías como Veolia, Endesa y Gamma Solutions. Esta vez se echa de menos la presencia de la empresa que ha gestionado ese servicio durante las últimas décadas, Ohmsa, que sí se había presentado a la anterior licitación.

La alcaldesa de Los Corrales de Buelna, Josefina González, fue muy expresiva a la hora de mostrar su satisfacción por la presentación de esas tres empresas: «yo ya ruego a Dios que todo se haya planteado bien para comenzar una nueva etapa en Los Corrales de Buelna». González apuntó que «son tres empresas internacionales, lo que quiere decir que lo que queremos para este pueblo es suficientemente motivador para que compañías de gran calado se interesen por ello«. Insistió, como viene haciendo desde principos de legislatura en lo que siempre ha calificado como su proyecto »estrella«, en que »es el inicio de un plan que situará el municipio al frente de las nuevas tecnologías como un territorio inteligente«.

Aunque reconoció que estudiar las tres ofertas llevará tiempo por lo complicado del proceso, espera poder llegar a la decisión final antes de terminar el año. A partir de ahí la empresa elegida tendrá seis meses «para que el proceso del cambio, la nueva gestión, empiece a notarse en la calle».

No le «agobia», dijo, el que coincida con las elecciones, «que no se haya podido hacer antes no significa que no hayamos realizado un gran esfuerzo, poniendo todo el interés por hallar una solución que sabíamos que iba a llegar tarde o temprano». Añadió que «nos hemos encontrado con piedras en el camino y escollos técnicos importantes, pero no nos hemos desanimado y el trabajo se va a ver, la nueva gestión será al fin una realidad el año que viene, eso es lo que importa, que los vecinos lo noten».

La licitación de la gestión del servicio público de alumbrado público exterior e instalaciones eléctricas de los edificios municipales parte con un presupuesto de 4.728.274,65 euros y un periodo de concesión de 15 años, 315.218 euros por año. González recordó que supondrá, entre otras cuestiones, un ahorro de consumo, gasto y efectos contaminantes superior al 60%. Llamativos son también los cambios previstos, más del 90% de todas las luminarias actuales, la instalación de puntos exteriores de recarga de vehículos eléctricos o toda una red WiFi pública a lo largo del municipio.