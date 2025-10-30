Vecinos de San Felices piden desmantelar la ruta mitológica del monte Tejas El alcalde ya ha afirmado que «defenderá el patrimonio artístico y cultural frente a posturas inmovilistas»

Nacho Cavia San Felices de Buelna Jueves, 30 de octubre 2025, 16:24 Comenta Compartir

La conocida Ruta Mitológica del monte Tejas de San Felices de Buelna corre peligro. La treintena de figuras que recorren el bosque han llamado la atención a miles de personas desde las últimas etapas del confinamiento, cuando Emeterio Lombilla talló y 'escondió' un duende entre el arbolado para animar a pasear por el monte, hace ya cinco años. Ahora, la iniciativa que se aplaudió y reconoció por los vecinos públicamente en la apertura de las fiestas patronales de San Félix en 2022 se ha convertido en motivo de discordia. El Ayuntamiento ha recibido «con preocupación y pesar» la petición de un grupo de vecinos solicitando desmantelar esa ruta y retirar las figuras talladas en madera sobre troncos muertos de ese mismo bosque por 'Terio' Lombilla.

Precisamente el motivo expuesto es que la atracción que supone para muchas familias esa ruta «ha afectado gravemente la forma de vida de los vecinos del municipio», como señala el documento de recogida de firmas para avalar esa petición, secundada, entre otros, por los concejales del grupo de la oposición municipal, Vecinos por San Felices.

En el documento registrado en el Ayuntamiento se alude a que se ha «antepuesto satisfacer al forastero por encima del bienestar del vecino, se nos ha privado de la tranquilidad de esa vida de pueblo que gozábamos y nadie pidió cambiar», y se afirma que los vecinos están «desesperados» ante una situación que «hoy sufrimos y mañana pueden sufrir otros». También se hace referencia al «trastorno medio ambiental que está sufriendo el monte Tejas».

De forma parelela se ha registrado una instancia en el Ayuntamiento que incide en que esa ruta provoca un «elevado y descontrolado» tráfico de vehículos «suponiendo un peligro grave para la seguridad de los vecinos», especialmente niños y mayores. Algo que, se asegura, «está provocando un severo cambio de vida en una vecindad acostumbrada a una forma de vida rural y tranquila».

La primera respuesta ha llegado del propio alcalde regionalista, José Antonio Cobo González, rechazando la propuesta y afirmando que su gobierno «defenderá el patrimonio artístico y cultural frente a posturas inmovilistas que hoy piden desmantelar la ruta y mañana solicitarán el cierre de la cueva Hornos de la Peña, Patrimonio de la Humanidad, por el mismo motivo». Pero también ha adelantado que ya se trabaja en regular el tráfico y aparcamientos en la entrada de esa ruta, uno de los motivos de queja de los vecinos.

Ampliar Emeterio Lombilla con una de sus figuras. CAVIA

De todas formas, en el gobierno municipal están «asombrados» por una postura que consideran «nada tiene que ver con el pensamiento general de nuestros vecinos, y sí mucho con los deseos de unos pocos de frenar el crecimiento de este municipio». Entienden que «puntualmente se produce un incremento del tráfico por la misma carretera que lleva a la cueva, al refugio y a la ruta mitológica» y anuncian medidas para regularlo, «pero acabar con la riqueza artística, patrimonial, cultural e incluso pedagógica que suponen las tallas hechas con todo el cariño por un vecino nuestro tendría la misma lógica que dinamitar la cueva o la torre Pero Niño, los castros cántabros del Dobra o el campamento romano del Tejas».

El alcalde se ha preguntado «¿qué haremos después, prohibir el tráfico en nuestras carreteras, llevar a los niños en carro a la escuela, cerrar nuestras fronteras para vivir esa 'vida rural', clausurar la hostelería para evitar ese efecto llamada?».

Ha terminado lamentando que la oposición pueda defender una postura «que pretende devolvernos a la Edad Media», una propuesta que ya se ha planteado desde Vecinos por San Felices en un pleno y que «va firmada por todos sus concejales».