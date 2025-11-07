En 2026 Bezana gestionará 14 millones de un presupuesto criticado por la oposición La alcaldesa defiende que el capítulo de inversiones aumenta un 18% (3.051.615 euros) y anuncia la regeneración urbana de las calles San Vicente, en Maoño, y El Palacio en Sancibrián

El equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha aprobado este viernes un presupuesto de 14.148.415 para 2026, casi un 11% más que en el ejercicio actual. El pleno en el que se han desglosado las cuentas del próximo año ha sido, sobre todo, largo y se ha saldado sin acuerdo -al menos en este punto- entre el gobierno y la oposición, PSOE, PRC y Advi, que ha votado en contra del documento después de que los portavoces diseccionaran y criticaran a fondo varias de las partidas en prolongadas intervenciones durante la sesión plenaria.

En términos generales, la alcaldesa Carmen Pérez (PP) -que ha sacado adelante el Presupuesto con el apoyo de su socio de gobierno (Vox)- ha destacado el capítulo de inversiones, que alcanza los 3.051.615 euros, un 18% más que en el ejercicio anterior. Entre todas ha remarcado los 250.000 euros que se habilitarán en el Presupuesto del próximo año para mejorar las calles San Vicente, en Maoño, y El Palacio, en Sancibrián. La previsión en este último caso es «organizar la vialidad y el tráfico, dotándolo de un único sentido, renovando servicios y mejorando las aceras». El Ayuntamiento gastará 750.000 euros para optimizar esta área del municipio, pero se financiará en varias anualidades con cargo al Plan de Inversiones Municipales del Gobierno de Cantabria.

Paralelamente, el Consistorio destinará 200.000 euros a acondicionar la piscina cubierta de Bezana Lago, el mismo complejo donde el Ayuntamiento adquirió un local que pretende convertir en biblioteca y sala de usos múltiples (por otros 300.000 euros). 200.000 euros euros más se invertirán en las mejoras que se crean pertinentes en el edificio consistorial o en la renovación de la red de tuberías de agua, por reseñar dos puntos concretos.

Si hablamos de gastos de personal, Santa Cruz de Bezana, un municipio con unos 13.000 habitantes, «dotará a la plantilla de la Policía Local de una plaza de oficial y cubrirá dos vacantes mediante el procedimiento de movilidad», ha explicado la concejala de Hacienda, Marta Fernández. En total, ha presumido a su vez la regidora, «el Ayuntamiento pasará de tener quince agentes -los que había en el año 2023- a veinte -los que se prevén tenga en 2026». Entre los contratos que el equipo de gobierno proyecta renovar o licitar, «está el de la recogida o transporte de residuos sólidos urbanos, el alumbrado público o la teleasistencia», para lo que también ha reservado una partida en el Presupuesto municipal. Además, lo primero que ha destacado la edil de Hacienda al desmembrar las cuentas ha sido que el capítulo de ingresos se verá notablemente incrementado con la nueva tasa de la recogida de basuras -el denominado 'tasazo'- hasta los 674.000 euros, fruto, ha dicho, «de la política del Gobierno de España que obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste en los vecinos». En definitiva, la alcaldesa ha explicado que las cuentas «reflejan una gestión prudente y seria, con infraestructuras que mejoran la calidad de vida de los vecinos».

Y es precisamente en este punto, el de las infraestructuras, donde la oposición se ha mostrado más dura con el equipo de gobierno. El portavoz del PSOE Alberto García (que se ha explayado en su argumentario) ha dicho que «es un presupuesto corriente, continuista y que plantea los mismos servicios con mayores ingresos». Una visión en la que ha coincidido con su homóloga en el partido independiente, Advi, María Milagro, quien ha reflejado que la recaudación prevista «no repercute en los ciudadanos».

«Se han subido las tasas y los impuestos, lo que no va relacionado directamente con la mejora de los servicios», ha expresado el edil del PSOE, que por cierto, también señaló que el documento económico que regirá el funcionamiento del Consistorio el próximo año es un »corta y pega, poco trabajado«. Tanto García como Milagro se posicionaron en contra del proyecto en Bezana Lago, «porque la biblioteca se puede ubicar en otro local junto al actual« y porque «va a suponer una inversión que seguramente se acabará duplicando para tener una piscina en un lugar con accesos complicados e infraestructuras que no sirven para nada«, ha concretado el edil socialista.

Más analítica se ha mostrado la portavoz de Advi, que ha comparado el presupuesto elaborado por el Ayuntamiento para el próximo ejercicio con el actual, y se ha expresado en términos numéricos. La independiente ha especificado que en 2025, «se recaudaron cinco millones de euros en impuestos y en 2026, se incrementará en 120.068 euros» como consecuencia de los impuestos directos. Los indirectos también aumentarán la recaudación. Una tónica que es extensible a los gastos de personal. Sin embargo, «no podemos decir que este gobierno va a traer un gran proyecto». El de Bezana Lago tampoco cuenta con el parabién de Milagro, que se posicionó en contra del plan del Ayuntamiento.

El portavoz del PRC, Enrique Gordaliza, presentó varias enmiendas que no han salido adelante.