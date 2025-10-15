Bezana celebra este sábado la Carrera de la Mujer La marcha, organizada por Amuccan, pretende apoyar a las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y sus familias | Los dorsales se podrán adquirir al precio de dos euros, el mismo día de la prueba, en el aparcamiento del Ayuntamiento

Elena Tresgallo Bezana Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:37

Santa Cruz de Bezana se celebra este sábado, 18 de octubre, a las 17.30 horas, la Carrera de la Mujer. Se trata de la dieciocho edición de una prueba no competitiva para dar visibilidad al cáncer de mama, en la que podrá participar toda la familia y que tiene como objetivo principal recaudar ayuda para luchar contra la cruel enfermedad. Además de la marcha habrá sorpresas y sorteo de regalos cedidos por los patrocinadores de la prueba.

La Carrera de la Mujer de Bezana es ya todo un referente en la lucha contra el cáncer, que se organiza a través de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (Amuccan), coincidiendo con la celebración de su Día Internacional, el 19 de octubre.

Recogida de dorsales

Según explica la organización en un comunicado, las camisetas y los dorsales se podrán recoger a partir de las 15.30 horas del mismo día de la prueba, para lo que se realizará un donativo de 2 euros. Todos los participantes entrarán en el sorteo de regalos cedidos por los patrocinadores de la prueba, al finalizar la marcha.

Para Amuccan, a parte de la participación y la obtención de fondos para la investigación, también es «muy importante dar visibilidad a la carrera, porque participando en ella se lanza un mensaje de apoyo a todas las mujeres diagnosticadas de esta enfermedad y a sus familiares. El mensaje es: más prevención, más innovación, más investigación», resumen.

Asimismo, Amuccan agradece al Ayuntamiento de Bezana su reiterado compromiso en la marcha, asi como a todas las empresas y entidades que colaboran en esta actividad. También resaltan la colaboración de la Policía Local, Protección civil o los voluntarios que aportan su granito de arena para el buen desarrollo de la prueba. La salida será a las 17.30 horas y partirá del parking del Ayuntamiento para recorrer las principales calles del centro urbano del municipio y acabar en la plaza del consistorio.

Por último, desde Amuccan se destaca la importancia del apoyo psicológico que pueden necesitar las pacientes o sus familiares y, por ello, desde su constitución como asociación se puso en marcha un programa que presta esta ayuda de forma gratuita a las mujeres y sus familiares.