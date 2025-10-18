El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Participantes en la marcha contra el cáncer en Bezana nada más cruzar la línea de salida.

Participantes en la marcha contra el cáncer en Bezana nada más cruzar la línea de salida. Luis Palomeque

Bezana enarbola la lucha contra el cáncer

Unas 2.200 personas han participado este sábado en la marcha solidaria de 3,5 kilómetros que tiñó las calles del municipio de rosa con el objetivo de recaudar fondos

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:56

Camisetas y dorsales, pelucas y gafas, música a todo volumen. Una fiesta que parecía un poco de verano –hizo sol y calor–. Así ha celebrado ... este sábado Santa Cruz de Bezana su consolidada marcha solidaria contra el cáncer de mama, una causa que el municipio ha hecho suya tras 18 ediciones. Se calcula que han participado unas 2.200 personas. Algunas se atrevieron a hacerlo corriendo, pero la mayoría recorrió los tres kilómetros y medio de la lucha contra el cáncer de mama caminando sobre un suelo teñido de rosa. De rosa claro, el color del cáncer, que también tiene muchos nombres. Como el de Loli Cabello, de Maoño, que fue con sus hermanas y su marido, «porque soy enferma de cáncer de mama». Ella quería que lo de ayer sirviera para iluminar esta realidad «y sacar algún dinero para la investigación y que nos podamos curar». Había niños, perros, bebés, jubilados, jóvenes, padres, mujeres y hombres.

