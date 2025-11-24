Bezana rediseña las urbanizaciones Marina Sport, La Gruta y Las Llanas en Sancibrián El Ayuntamiento lleva a cabo una remodelación integral para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad

Lucía Alcolea Santander Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Ya lo anunció en el pleno donde se aprobó el presupuesto municipal de 2026 y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha comunicado este lunes la adjudicación definitiva de las obras para mejorar las urbanizaciones de Marina Sport, La Gruta y Las Llanas, todas ellas en la localidad de Sancibrián, a la empresa Solpavifer S. L. por 205.485 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Los trabajos se efectuarán sobre unos 600 metros de terreno y afectarán a las calles La Gruta y Las Pérgolas, en Marina Sport, y la calle Las Llanas. La actuación consistirá en redefinir «la sección de los viales, de manera que sean de sentido único; en aumentar el espacio destinado a los peatones; en crear nuevas zonas verdes y en eliminar las barreras arquitectónicas».

En la urbanización Marina Sport y su entorno se actuará en tres áreas: la acera de la carretera CA-301, el aparcamiento situado al noreste de la urbanización y los viales de La Gruta y Las Pérgolas. En la CA-301 se dará continuidad al trazado de la acera existente, incorporando una zona verde y un paso peatonal elevado para ordenar el cruce con La Gruta. El resto del vial se reorganizará con un carril de sentido único, una banda de aparcamiento en línea y un paseo peatonal renovado. El aparcamiento del noreste se pavimentará, se hará también de un único sentido y se habilitará un nuevo enlace de salida hacia la CA-301.

En Las Pérgolas se aplicará una actuación similar, manteniendo el carril de sentido único, pero con una anchura de 4,5 metros para permitir un futuro ensanche de aceras. El tramo finalizará con un nuevo paso peatonal elevado y mejoras en la accesibilidad. En la urbanización Las Llanas se hará lo propio y un aparcamiento en línea. Se renovará el firme, se ordenarán los cruces mediante pasos peatonales elevados y se adaptarán las aceras para eliminar barreras arquitectónicas. También se pavimentará el extremo norte de la calle y se habilitará un nuevo paso de peatones.

El Ayuntamiento destaca que estas obras permitirán mejorar significativamente el estado de calles y aceras, cuyo firme se encuentra actualmente deteriorado, así como corregir roturas en baldosas y zonas de arbolado. La actuación respetará las canalizaciones existentes de alumbrado, saneamiento, abastecimiento y servicios, que no forman parte del objeto del contrato.