Bezana sube el impuesto de construcciones «en torno al 20%» el metro cuadrado La modificación de la ordenanza reguladora se aprobó en el último pleno, donde también salió adelante una subida del agua del 2,7%, conforme al IPC

Lucía Alcolea Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:37

El pleno celebrado el viernes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana dio para mucho. Primero, porque se aprobó un Presupuesto para 2026 de 14 millones de euros. Y segundo, porque se modificaron al alza dos impuestos: el de construcciones e instalaciones de obras, y el de agua y alcantarillado. El primero se incrementó «en torno a un 20%, lo que supondrá que los vecinos pasen de pagar 350 euros por metro cuadrado, a pagar 420 euros», según expuso la alcaldesa Carmen Pérez (PP), quien hizo hincapié en que esta tasa «llevaba desde 2012 sin actualizarse». La regidora habló de un «incremento prudente» y aclaró que desde 2022, «ha aumentado considerablemente el coste de los materiales y la mano de obra, motivo por el que solicitamos a los servicios técnicos municipales que actualizasen el impuesto en base a las características del mercado actual» y a la «Ley de Suelo y de Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria».

La medida salió adelante con los votos en contra de toda la oposición, PSOE, PRC y Advi. El portavoz socialista Alberto García negó que la subida fuera «prudente». Es más, la calificó de «desmesurada» en un momento en el que el precio de la vivienda «está por las nubes». Su homóloga en el partido independiente Advi Milagros Bárcena también cuestionó la medida, por «incongruente». «Hay mucha gente que ha de acceder a una vivienda de segunda mano y se ve obligada a hacer reformas, por lo que con un incremento del impuesto lo tiene más difícil». El tercero en el tablero político, el portavoz regionalista Enrique Gordaliza, señaló que «los políticos hablamos siempre de viviendas sociales y lo que tenemos que hacer es colaborar con un sector al que hemos 'ordeñado' mucho».

En cuanto al agua, el equipo de gobierno de PP y Vox aprobó un incremento del 2,7%, conforme al IPC, «lo que a efectos reales supone unos pocos céntimos más al mes para una familia media», especificó la regidora popular. Pérez aclaró que el contrato del agua con la empresa Aqualia fue renovado por diez años en 2023 por la anterior corporación municipal, «sabiendo que en las cláusulas se establece la obligación de revisar las tasas». «No es una subida voluntaria», aclaró la popular, sino una «aplicación estricta de lo que establece la ley». De otro modo, «estaríamos incumpliendo el contrato».

La modificación de la ordenanza también fue duramente cuestionada por la oposición y salió adelante con el voto en contra de Advi, la abstención del PSOE y el voto a favor de PP, Vox y Partido Regionalista. La portavoz independiente argumentó que «este tipo de incrementos se deben revisar antes de firmar el contrato con la empresa». Además, recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana «sube el impuesto de construcciones, de agua y alcantarillado y también de basuras -refiriéndose al 'tasazo'- mientras afirma que no sube impuestos». «Nos están acribillando», expuso.

Por su parte, el concejal del PRC puso el acento en comprobar «que la empresa cumple con sus obligaciones», además de cumplir con la ley.