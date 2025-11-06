El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Zuloaga en el pleno de dimisión como alcalde de Bezana. Daniel Pedriza

Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana

La extesorera bezaniega está investigada por el desvío de 60.408 euros en 2015 y 2016 en beneficio de su hermana, del que el Tribunal de Cuentas responsabilizó también provisionalmente al exlíder socialista

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:19

El caso de la exinterventora de Noja, Irene L. D., condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver los 725.404 euros que desvió ... del ayuntamiento, tiene otra derivada en el Consistorio de Bezana –donde fue tesorera– por otro presunto desvío de 60.408 euros en beneficio de su hermana, del que el órgano fiscalizador responsabilizó inicialmente tanto a ella como al alcalde en el momento de los hechos (2015-2016), Pablo Zuloaga.

