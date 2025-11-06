Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana

El caso de la exinterventora de Noja, Irene L. D., condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver los 725.404 euros que desvió ... del ayuntamiento, tiene otra derivada en el Consistorio de Bezana –donde fue tesorera– por otro presunto desvío de 60.408 euros en beneficio de su hermana, del que el órgano fiscalizador responsabilizó inicialmente tanto a ella como al alcalde en el momento de los hechos (2015-2016), Pablo Zuloaga.

Según la información a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, al igual que hizo en su momento el Ayuntamiento de Noja cuando tuvo constancia del desvío del citado dinero, el de Bezana también puso los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas a raíz de conocer, en el año 2021, un revelador informe de la Agencia Tributaria (AEAT). En dicho documento se concluía que la funcionaria realizó transferencias en los años 2015 y 2016 desde la cuenta del Consistorio a la de su hermana (que fue denunciada), «sin justificación aparente para ello, por importes superiores a 50.000 euros, y falseando el nombre e identidad del beneficiario de la transferencia».

En base a ese informe y tras analizar la documentación remitida por el Ayuntamiento bezaniego, el Tribunal de Cuentas declaró en enero de 2024, «de manera previa y provisional», la existencia de un presunto alcance en los fondos públicos de 60.408 euros, del que son presuntos responsables contables directos y solidarios el alcalde Pablo Zuloaga y la entonces tesorera.

Una vez que tuvo conocimiento de esta causa, «en diciembre de 2023», Zuloaga presentó una querella contra la extesorera por «usar fraudulentamente mi firma para obtener cantidades del Ayuntamiento», y utilizó esta circunstancia para recurrir la resolución del órgano fiscalizador, que, pese a ello, confirmó su decisión. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas paralizó este expediente de forma provisional a la espera de que se resuelva la causa penal que se instruye en el Tribunal de Instancia Nº1 de Santoña, que imputa a Irene L. D. presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental. «No he tenido nada que ver con este asunto, puesto que yo no he puesto mi firma para que esta funcionaria desviara dinero a su hermana. No tiene ningún sentido», apuntó ayer Zuloaga, que espera que este caso se resuelva «cuanto antes», una vez que el Tribunal de Cuentas ya ha determinado que esta funcionaria desvió dinero en uno de los casos que se investigan en el Juzgado.

Nueva testifical en diciembre

Según ha podido saber este periódico, el próximo 9 de diciembre está señalada la testifical de un empleado de una entidad bancaria que supuestamente facilitó que Irene L. D. desviara el dinero que se le reclama.

En el caso de Bezana, la Agencia Tributaria detectó entradas de «cantidades importantes de dinero» en la cuenta de la hermana de la funcionaria procedentes del Ayuntamiento bezaniego. «El beneficiario aparente se correspondía con distintas administraciones públicas, de forma que, supuestamente, eran operaciones de tráfico corriente del Ayuntamiento, disponiendo cantidades de forma regular para pagos o transacciones a dichos organismos».