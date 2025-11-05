Casi 200 estudiantes de Camargo asisten a un ciclo de cine educativo

S. E. Santander Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Cerca de 200 estudiantes de Camargo asistirán a una nueva edición del ciclo 'El cine en la enseñanza', una iniciativa de educación para la salud dirigida al alumnado de Secundaria y Formación Profesional Básica de los centros educativos del municipio. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento fomenta valores y trabaja en la prevención de conductas de riesgo entre los jóvenes. A la actividad se han sumado los IES Muriedas, Ría del Carmen y Valle de Camargo, además de los colegios Altamira y Sagrada Familia.

A los alumnos se les acercarán tres películas, elegidas para generar debate y por su contenido educativo. Son 'Gran Torino' de Clint Eastwood, una historia sobre la amistad y el respeto mutuo entre personas de distintas culturas, 'Chinas', de Arantxa Echevarría, que invita a pensar sobre la identidad personal y la diversidad cultural, y 'Profesor Stanley Deen', de Damian Harris, una cinta basada en hechos reales, que se centra en el poder transformador de la empatía y la solidaridad.

El programa, que este año celebra su 40 cumpleaños, combina la proyección de largometrajes en sala de cine del Centro Cultural La Vidriera, ubicado en Maliaño, con materiales didácticos específicos con los que trabajar en el aula antes y después de cada proyección. De esta forma, según la concejala de Acción Social Silvia del Castillo se promueve que el «alumnado desarrolle habilidades personales, a la vez que mejora la autoestima y la comunicación, y aprende a afrontar de forma positiva los retos de la adolescencia».

Este programa dio comienzo ayer, martes, con el visionado de la primera de las tres películas, 'Gran Torino'. El ciclo se retomará en enero, con 'Chinas' y concluirá con la proyección de 'Profesor Stanley Deen' en el mes de abril.