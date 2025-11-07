La adjudicación del millonario contrato de limpieza de Camargo, paralizada de forma cautelar El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ordena suspender el proceso tras un recurso contra los pliegos de Sintrasa, la actual prestataria del servicio

Violeta Santiago Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido de forma cautelar el proceso para adjudicar el contrato de limpieza viaria de Camargo. Da respuesta así a un recurso contra los pliegos de ese procedimiento que presentó Sintrasa, la empresa que gestiona en la actualidad ese servicio y que, en los últimos años, ha vivido en conflicto con el Consistorio.

El procedimiento que está en marcha para contratar a una nueva empresa -al que han concurrido seis interesadas, tal como informó recientemente el Ayuntamiento- se ha suspendido por los «perjuicios que podrían derivarse de la continuación de los trámites, que serían de difícil o imposible reparación», explica el tribunal administrativo en su contestación al recurso de Sintrasa, que fue difundido este viernes por el grupo regionalista en el municipio.

Como es sabido, la limpieza de Camargo ha estado en cuestión en últimos años (con el contrato caducado hace casi una década), situación que el actual equipo de gobierno quiere dejar atrás al lanzar la adjudicación del servicio por 11 millones de euros para cinco años. Con el nuevo acuerdo se aspira a aumentar hasta 27 el número de trabajadores de limpieza y también se incorporará a las calles nueva maquinaria. Las firmas que pujan por el contrato millonario son Valoriza Servicios Mediambientales, Talher, Ansareo Servicios Integrales, Urbaser, Prezero España y Ascan Servicios Urbanos.

El PRC pide explicaciones

Al dar a conocer la resolución del órgano de vigilancia administrativa, el portavoz regionalista Eugenio Gómez ha pedido explicaciones al alcalde Diego Movellán (PP), toda vez que Sintrasa presentó su reclamación afirmando que los pliegos elaborados por el Ayuntamiento «favorecen a las grandes empresas y excluyen a las pymes».

Gómez ha achacado a «las prisas y al triunfalismo del alcalde» la resolución administrativa de paralización, que se publicó ayer, jueves. El portavoz del PRC en Camargo ha recordado que Movellán calificó de «gran noticia» la publicación de las bases de ese contrato en septiembre al tiempo que ha incidido en que regionalistas y socialistas pusieron en duda ese plazo. «No lo veíamos claro y ahora un tribunal nos da la razón», expone Gómez, que añade: «Es la segunda vez que Movellán fracasa en el intento de adjudicar el servicio de limpieza».

Eugenio Gómez habla de «falta de rigor técnico y de planificación» del equipo de gobierno del PP en la gestión de un servicio, que ha asegurado que es «esencial» para los vecinos.