La bolera municipal de Maliaño acogerá los días 22 y 23 la Feria del Libro Eurocántabra

Camargo celebrará el fin de semana del 22 y 23 de noviembre la Feria del Libro Eurocántabra, un evento que reunirá en la bolera municipal Gerardo Castanedo de Maliaño a escritores, editoriales y lectores en torno a la literatura y la creación artística. Durante las dos jornadas, el recinto acogerá mostradores de escritores, editoriales, papelerías y librerías, que ofrecerán al público la posibilidad de adquirir libros, conocer nuevas publicaciones y descubrir obras de autores y autoras de la región y de otros puntos del país, según explicó ayer el Consistorio.

Alrededor de la convocatoria se programarán charlas, presentaciones de libros, talleres y cuentacuentos. Especial atención se prestará a los intereses de los lectores más pequeños, ya que se tiene previsto instalar un área infantil activa durante toda la feria, donde se invitará a los asistentes de menor edad a participar en actividades creativas y educativas.

La jornada del día 22 (sábado) incluirá varios encuentros literarios destacados, como la charla de Elena Bargues, autora de 'La playa del irlandés»'; la presentación de Sonsoles Tantin, con 'Excursiones en familia por Cantabria y Norte de Burgos', y la intervención del escritor Julen Robledo que ofrecerá una presentación de su obra ante el público asistente.

En el marco de la Feria del Libro Eurocántabra también se ha planificado un coloquio de clubes de lectura, que reunirá a lectores de distintos municipios para que puedan compartir experiencias, recomendaciones y reflexiones en torno a los libros y la lectura.

En este sentido, Diego Movellán, alcalde de Camargo, se ha referido a este como un «municipio lector», en el que existen diferentes clubes de lectura «muy activos» por lo que se ha mostrado convencido de que esta propuesta va a suscitar el interés general.