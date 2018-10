El PP de Camargo abandonó un pleno tras una discusión de su portavoz con IU Imagen de archivo de un pleno en el Ayuntamiento de Camargo. / María Causo Camargo El concejal Jorge Crespo hizo «una crítica política muy dura» que, en palabras del edil popular Diego Movellán fue «un ataque personal» MARÍA CAUSO Muriedas Miércoles, 17 octubre 2018, 18:05

Los concejales del PP de Camargo abandonaron el lunes la sesión plenaria tras una acalorada discusión entre el portavoz popular, Diego Movellán, y el de Izquierda Unida, Jorge Crespo.

La problemática comenzó durante el debate del primero de los dos puntos del orden del día, sobre un recurso de reposición para anular el acuerdo plenario del 1 de octubre que apoyaba la recusación formulada por un trabajador contra la propia alcaldesa y la mayor parte de los concejales, exceptuando entre ellos a los del PP. En este sentido, la propuesta salió adelante con los votos de toda la Corporación, excepto de la alcaldesa, Esther Bolado, y de los ediles de Recursos Humanos y de Servicios Públicos, Héctor Lavín y Ángel Gutiérrez, respectivamente, que decidieron abstenerse por ser parte directamente implicada. A pesar de haber abandonado la sala antes de votar, los votos del PP contaron como abstención ya que, según el secretario, los populares dejaron el pleno «durante el debate del punto y sin que éste hubiera finalizado».

Cabe recordar que el anterior acuerdo, ahora ya desestimado, partía de la recusación que un trabajador del anterior Parque de Emergencias de Camargo, José Gómez Liaño, había dirigido contra la Alcaldía, los concejales del equipo de gobierno PRC-PSOE, y los ediles Jorge Crespo y Marcelo Campos. En ese pleno del 1 de octubre la recusación no quedó sobre la mesa y fue finalmente debatida. Los votos en contra del PP, negándose a rechazar la recusación, permitieron entonces que ésta saliera adelante, dejando a los ediles y los funcionarios públicos recusados.

«Los técnicos municipales han visto como el PP, en boca de su portavoz, les ha denigrado» Jorge Crespo | Portavoz de IU

Durante el debate, Movellán adelantó que la intención de su grupo era la de «rectificar» la votación del PP de ese pleno del 1 de octubre para que «no se empañe» el trabajo de los técnicos, aunque ha considerado que sí se debía recusar a la alcaldesa por, en su opinión, el comportamiento «no ejemplar» que ha mostrado respecto a este jefe de servicio.

La chispa saltó con la intervención de Crespo, que criticó la actitud del PP en este asunto al considerar que recusar a trabajadores municipales es «una barbaridad» y «una injerencia política en las cuestiones técnicas», por lo que pidió la dimisión de Diego Movellán.

«La recusación jamás ha cuestionado la labor de los técnicos, sino la negligente actuación de la alcaldesa» Diego Movellán | Portavoz del PP

A partir de ahí, las versiones cambian y lo que para el portavoz de IU fue «una crítica política muy dura» para el edil del PP fue un «ataque personal». Y es que Movellán ha relatado a este periódico que el PP de Camargo «no va a entrar al juego del cuatripartito de subir el tono y entrar en provocaciones». Sobre el abandono de la sala, el también diputado nacional ha explicado que se debió a «las faltas de respeto».

Además, Movellán ha señalado que «la recusación política a la alcaldesa era dura pero que su objetivo nunca ha sido dañar a los trabajadores municipales». «El grupo popular no tiene ningún problema en rectificar nuestro voto porque jamás hemos cuestionado la labor de técnicos, sino la negligente dirección política que gira en torno a ella», sentenció.

Por otra parte, Jorge Crespo se reitera en que «los técnicos municipales han tenido que ver como los populares, en boca de su portavoz, les han denigrado». «El PP ha avalado un informe que dice textualmente que el secretario del Ayuntamiento es el cabecilla de la trama. Esto es una acusación directa a un habilitado nacional».

Esto es una «barbaridad y un escándalo» que, según el edil de IU, «de ocurrir en cualquier otro país, Movellán debería abandonar su puesto». A partir de esta crítica, Crespo relata que ha sido víctima de «un ataque visceral con insultos» hacia su persona. «Ante este esperpento político estoy tranquilo porque no he mentido. Solo he expuesto una crítica política de manera objetiva y dura», concluyó.

Pensiones

El otro de los puntos del día del pleno extraordinario aprobó por unanimidad, y sin los ediles populares, una modificación presupuestaria por valor de unos 19.000 euros como aportación al fondo de pensiones de los trabajadores del Consistorio.

El concejal de Hacienda, Héctor Lavín, ha señalado que se trata de cumplir un compromiso adquirido por el equipo de gobierno y por él mismo, «en reuniones en su despacho, en la mesa de negociación y en comisión informativa», y ha recordado que, a propuesta de IU, se decidió no esperar a una sesión plenaria ordinaria y aprobarlo «cuanto antes».

Además, Lavín expresó su «absoluta y más sincera perplejidad» porque el PP presentara en el anterior pleno esta propuesta a través de una enmienda, después de «extrañas alianzas» y cuando el bipartito ya había manifestado su intención de realizar esta aportación al fondo de pensiones de los empleados municipales.

Finalmente, Crespo agradeció la «diligencia» de PSOE-PRC para debatir este asunto y consideró que se está encarando «muy bien» lo que queda de legislatura, ya que se van cumpliendo los compromisos programáticos que «hicieron a Esther Bolado alcaldesa».