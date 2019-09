Camargo abre el plazo de solicitudes para ayudas a la realización de colonias y campamentos y para apoyar a grupos musicales y solistas Roberto Ruiz Se destinarán 13.000 euros en total a estas dos modalidades de actividad DM . Santander Domingo, 15 septiembre 2019, 07:55

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones para la realización de colonias y campamentos de verano así como para apoyar la actividad de grupos musicales y solistas. Así lo recoge el Boletín Oficial de Cantabria de este lunes.

En el primer caso, se busca apoyar la realización de colonias y campamentos de verano para niños y jóvenes que se desarrollen fuera del suelo urbano del municipio, a través de un total de 8.000 euros de ayuda sin que en ningún caso el importe máximo de la ayuda que se realice pueda exceder los 2.000 euros por solicitud.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de mañana martes y podrán acogerse a estas ayudas las asociaciones sin ánimo de lucro y los centros de enseñanzas regladas, estos últimos para las actividades realizadas en periodos no lectivos, que tengan su domicilio y desarrollen su actividad en el municipio, que dirijan sus actividades a niños y jóvenes durante todo el año, y que en sus estatutos recojan expresamente que su objetivo se desarrolla en el campo de la infancia o juventud.

En cuanto a las ayudas para grupos y solistas, la subvención deberá destinarse a sufragar gastos relacionados con la actividad musical tales como adquisición de equipo (instrumentos, etc.), alquiler de local y gastos derivados de este (luz, agua, etc.), promoción propia, tales como grabación de maquetas o discos, etc.

En este caso, el importe total destinado a esta convocatoria es de 5.000 euros sin que en ningún caso se puedan otorgar ayudas de más de 1.000 euros por solicitud, y el plazo de presentación de solicitudes será también de un mes a contar desde mañana martes.

Para optar a estas ayudas los solicitantes tendrán que ser grupos o solistas no profesionales y sin contrato discográfico en vigor. Sus componentes no superarán la edad de 35 años en un porcentaje igual o superior al 75% respecto del total de componentes del grupo musical a 31 de diciembre de este año, serán diferentes a los de cualquier otro grupo y deberán estar empadronados en Camargo en un porcentaje igual o superior al 50% respecto del total de componentes del grupo.