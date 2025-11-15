El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reparto de árboles en la campaña de 2024. DM

Camargo abre el plazo para que los vecinos que quieran soliciten árboles o plantas

Los interesados deberán inscribirse a partir del lunes, día 17, y antes del 30 de diciembre. Los ejemplares se entregarán en dos fases en febrero y abril

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:05

A partir de este lunes, día 17 de noviembre, y hasta el 30 de diciembre todos aquellos vecinos de Camargo que lo deseen podrán solicitar participar en la campaña de repoblación forestal que pone en marcha el Ayuntamiento con el ánimo de fomentar la biodiversidad y la plantación de especies arbóreas, flores de temporada y plantas aromáticas. Las solicitudes podrán registrarse a través de un formulario habilitado en la web municipal o llamando al Ayuntamiento.

Según se ha especificado desde la Concejalía de Medio Ambiente, este año se ofrecen dos categorías. En la primera se engloban las siguientes especies arbóreas: «avellano, cerezo, laurel y manzano». La segunda incluirá las plantas aromáticas y flores como la alegría, geranio, lavanda y surfinia. La entrega de los árboles se realizará en la pista de petanca del parque de Cros de Maliaño, los días 12 y 13 de febrero de 2026, entre las 9.00 y las 14.00 horas, mientras que las aromáticas y flores estarán disponibles los días 23 y 24 de abril.

El Ayuntamiento de Camargo repartió en la última Campaña de Repoblación Forestal más de 2.000 ejemplares de nogales, avellanos, abedules y acebos entre los vecinos. En el caso de las flores y aromáticas, la cantidad ascendió a 4.200 alegrías, oréganos, dalias y mentas.

Bajo el lema 'Hogares para la vida: aumentando la biodiversidad en Camargo', la campaña abre la posibilidad de solicitar lotes completos de árboles, de plantas o de ambos. Para participar es necesario ser mayor de 16 años y estar empadronado en el municipio. Una vez cumplimentado el formulario, las personas inscritas recibirán un mensaje de confirmación en su dispositivo si el envío se ha realizado correctamente, mientras que en caso de detectarse algún error, un aviso permitirá subsanarlo antes de remitir de nuevo los datos.

Además, desde el Consistorio camargués se abre la posibilidad de que aquellos que no puedan acudir a recoger sus lotes deleguen su retirada en una tercera persona. Para ello, el titular deberá presentar la autorización firmada, disponible en la web municipal, junto con una fotocopia del DNI.

