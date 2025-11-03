Camargo acoge del 11 al 16 de noviembre las jornadas micológicas de Cantabria

S. E. Santander Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Del 11 al 16 de noviembre Camargo acogerá las actividades de las XXXVIII Jornadas Micológicas de Cantabria, que incluirán conferencias, exposiciones y actividades divulgativas abiertas a todos los públicos. El programa comenzará el martes con la inauguración en la sede de la Sociedad Micológica Cántabra (en la plaza María Blanchard de Maliaño) y continuará con tres conferencias, que se celebrarán a las 20.00 horas en el Centro Cultural La Vidriera.

La primera tendrá lugar el miércoles 12, de la mano de Ignacio Gárate, micólogo de la Sociedad Micológica Cántabra, que ofrecerá una 'Iniciación a la micología'. El jueves 13 será el turno de Luis Carlos Monedero, también miembro de la sociedad, que se centrará en las colmenillas ibéricas. Por último, José Antonio Muñoz, presidente de la Sociedad Micológica de Barakaldo, hablará sobre 'Los hongos y la biodiversidad' el viernes 14 de noviembre.

El sábado será la bolera Gerardo Castanedo del Parque de Cros el lugar en el que se llevará a cabo la recogida y clasificación de las setas recolectadas durante la jornada por los participantes. Estas formarán parte de la gran exposición micológica del domingo 16, que permanecerá abierta al público de 10.00 a 14.00 horas. El programa se completará con el concurso de pintura micológica infantil, dirigido a niños y niñas de hasta 12 años.

El alcalde de Camargo Diego Movellán presentó la iniciativa este lunes junto a miembros de la Sociedad Micológica Cántabra, que tiene su sede en el municipio. Asimismo, en el marco de esta convocatoria se ha dado a conocer el contenido del nuevo número de la revista Yesca, que da protagonismo este año a la especie hypocreopsis rhododendri, un raro y hasta ahor desconocido hongo, como han explicado los expertos.

El número 37 de la publicación (editada por la Sociedad Micológica Cántabra con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo) incluye artículos sobre micología, botánica y gastronomía elaborados por especialistas como Luis Carlos Monedero, Javier Fernández-Vicente, Gonzalo Valdelovias, Mercedes Rodríguez o Francisco Javier Miguel-Pacheco.