Camargo aprueba subvenciones para sus equipos deportivos

S. E. Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:23 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves varias subvenciones directas de carácter excepcional destinadas a apoyar a clubes del municipio en competiciones autonómicas y nacionales. Todas las ayudas han salido adelante con el respaldo de todos los grupos municipales.

En primer lugar, los concejales han aprobado la concesión de 3.500 euros al Club Deportivo Revilla, dentro del Programa de Impulso al Deporte Femenino. Este equipo, vigente campeón de la Copa Cantabria, recibirá este apoyo para continuar desarrollando su actividad y consolidarse como uno de los referentes deportivos del municipio.

Asimismo, se ha dado luz verde a una subvención de 30.000 euros para la Unión Montañesa Escobedo, destinada a cubrir los gastos derivados de su participación en la 2ª División RFEF durante la temporada 2024-2025. Además, el Pleno ha autorizado una subvención de 6.000 euros para el Club Balonmano Camargo que organizará la segunda fase del Campeonato de España. Su equipo infantil femenino también participará en la convocatoria.

Durante la sesión, los grupos municipales han aprobado la declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia impulsada por UNICEF, que ha contado con el apoyo de PP, PSOE y PRC, y la abstención de Vox. La propuesta se suma a las actividades desarrolladas durante esta semana y reafirma el compromiso de Camargo como Ciudad Amiga de la Infancia.