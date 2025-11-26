Camargo colabora con las entidades que ayudan a personas con discapacidad El Ayuntamiento destina ocho mil euros a asociaciones que trabajan para promocionar la autonomía personal en diferentes ámbitos

El Ayuntamiento de Camargo ha destinado 8.000 euros a cinco proyectos de promoción de la autonomía personal que se desarrollan en el municipio y que abarcan diferentes ámbitos, desde la orientación familiar y el apoyo jurídico, hasta la sensibilización en centros educativos y la promoción de hábitos saludables. El objetivo, en palabras del alcalde Diego Movellán, es «prestar apoyo a este tipo de iniciativas de asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, problemas de salud mental o daño cerebral adquirido».

Entre los proyectos seleccionados está el de Plena Inclusión Cantabria, que recibirá 1.350 euros para su servicio de información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. El programa incluye un espacio web accesible y acompañamientos individualizados desarrollados por profesionales especializados.

Por su parte, Cermi Cantabria contará con 2.000 euros para el proyecto 'Ponte en mi lugar', una jornada de sensibilización dirigida al alumnado de los centros educativos del municipio. La iniciativa acerca a los estudiantes la realidad de las personas con discapacidad, y lo hace a través de dinámicas participativas que fomentan actitudes positivas. Asimismo, Ascasam Salud Mental Cantabria también percibirá 2.000 euros para el programa 'Habla de tu salud mental. Di no a las etiquetas', destinado a jóvenes de Secundaria y Bachillerato del municipio. A través de talleres impartidos en los centros educativos, se trabaja la prevención, la desestigmatización y la importancia del autocuidado emocional.

Asimismo, la Fundación de Apoyos Cantabria recibirá 950 euros para el proyecto 'Planificando el futuro', centrado en el asesoramiento a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. La iniciativa facilita documentos accesibles y acompañamiento personalizado de cara a reforzar la autonomía de las personas beneficiarias en la toma de decisiones.

Otra de las entidades beneficiarias es la Asociación Caminando, cuya labor está dedicada a las personas con daño cerebral adquirido. Dispondrá de un total de 1.700 euros para desarrollar un programa que promueve hábitos de vida saludables, mediante charlas, pautas de alimentación y actividades orientadas a la mejora de la autonomía y la salud de las personas afectadas y sus familias.