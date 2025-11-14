Camargo cubrirá con material transparente la pista deportiva del colegio Pedro Velarde El Gobierno regional aportará 600.000 euros y el Ayuntamiento 200.000, ya que el coste de la actuación se elevará a casi 800.000 euros

Violeta Santiago Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Camargo cubrirá la pista deportiva del colegio Pedro Velarde de Muriedas, un proyecto que costará casi 800.000 euros (778.212 euros) que serán financiados entre el Gobierno de Cantabria y el Consistorio. La Administración regional aportará 600.000 euros en los próximos presupuestos, según han adelantado fuentes municipales, mientras que Camargo se hará cargo de la cantidad pendiente, en torno a los 200.000 euros.

El proyecto no solo contempla tapar el patio actual -en el que junto a la hay una cancha de baloncesto- sino que se aprovechará para arreglar el pavimento. La cubierta medirá 1.135 metros cuadrados (con una longitud de 52 metros y una anchura de 21 metros) y será de policarbonato compacto transparente, un material elegido para no reducir la entrada de luz natural, ni las vistas, desde las aulas del colegio.

«Es una actuación no invasiva y plenamente compatible con la arquitectura existente», ha defendido el alcalde Diego Movellán, que califica esta intervención de «funcional y discreta», ya que al tiempo que se protege el patio de las inclemencias meteorológicas se preservan las condiciones de ventilación e iluminación de las clases del centro.

Al hilo de la obra, se renovará el actual muro perimetral de la pista, que será reemplazado por otro de hormigón armado con acabado texturizado mediante moldes especiales, lo que permitirá dotarlo de una apariencia decorativa integrada en el entorno. La actuación incluye, por otro lado, la ejecución de un acceso adicional y dos salidas de emergencia, así como la reposición del cierre mediante un sistema perimetral de malla. Y más: se van a colocar protectores acolchados en los pilares metálicos «para prevenir lesiones derivadas de la práctica deportiva», en tanto que la iluminación se renovará con focos de campana de 150 vatios.

Movellán señala que la actuación «beneficia al conjunto de los camargueses, ya que mantenemos esta pista abierta fuera del horario lectivo», de manera que los jóvenes del entorno la pueden usar para actividades deportivas.