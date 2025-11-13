El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobús de la línea S1 a su paso por Muriedas. DM

Camargo pide que se duplique la frecuencia del autobús entre Maliaño y Santander en horas punta

El alcalde asegura que se está produciendo «una saturación» del servicio en ciertos horarios y pide una solución

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

El alcalde de Camargo Diego Movellán quiere más autobuses en horas punta para conectar Maliaño-Muriedas con Santander. Y para conseguirlo ha remitido una carta al director general de Transportes del Gobierno de Cantabria Pablo Herrán: le ha solicitado que se incremente la frecuencia del servicio de la línea de autobús S1, que une El Astillero con Santander y atraviesa el casco urbano de Maliaño. Para el alcalde, con los horarios actuales no se cubre la «gran demanda» que soporta esta línea en las paradas de estas dos localidades.

Tanto es así, afirma Movellán, que «a las horas punta, es decir, entre las 7.30 y las 8.30 horas de la mañana, se produce una saturación notable de usuarios», que coincide con la entrada a los centros educativos y laborales. Por eso ve «indispensable tener en cuenta este volumen de pasajeros en ese tramo horario y diseñar una frecuencia horaria acorde a la situación y que dé respuesta a las necesidades de los vecinos de Camargo».

El regidor plantea que se «dupliquen» los tiempos de paso de los autobuses de la línea S1, «en las horas de mayor demanda», dado que al final el número de usuarios que acceden al transporte en este momento del día «supera ampliamente su capacidad», lo que genera «esperas prolongadas, incomodidades e incluso la imposibilidad de subir al autobús».

Según sus datos, el municipio cuenta actualmente con unos 32.000 habitantes y «ha aumentado la demanda de transporte público». De ahí que el regidor solicita un estudio para aplicar «una solución estructural» y avanzar «en la mejora del tránsito urbano».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  3. 3

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  4. 4 La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el de Cillorigo de Liébana
  5. 5 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  6. 6

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  7. 7

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  8. 8

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  9. 9

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  10. 10

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Camargo pide que se duplique la frecuencia del autobús entre Maliaño y Santander en horas punta

Camargo pide que se duplique la frecuencia del autobús entre Maliaño y Santander en horas punta