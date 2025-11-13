Camargo pide que se duplique la frecuencia del autobús entre Maliaño y Santander en horas punta El alcalde asegura que se está produciendo «una saturación» del servicio en ciertos horarios y pide una solución

Lucía Alcolea Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:33

El alcalde de Camargo Diego Movellán quiere más autobuses en horas punta para conectar Maliaño-Muriedas con Santander. Y para conseguirlo ha remitido una carta al director general de Transportes del Gobierno de Cantabria Pablo Herrán: le ha solicitado que se incremente la frecuencia del servicio de la línea de autobús S1, que une El Astillero con Santander y atraviesa el casco urbano de Maliaño. Para el alcalde, con los horarios actuales no se cubre la «gran demanda» que soporta esta línea en las paradas de estas dos localidades.

Tanto es así, afirma Movellán, que «a las horas punta, es decir, entre las 7.30 y las 8.30 horas de la mañana, se produce una saturación notable de usuarios», que coincide con la entrada a los centros educativos y laborales. Por eso ve «indispensable tener en cuenta este volumen de pasajeros en ese tramo horario y diseñar una frecuencia horaria acorde a la situación y que dé respuesta a las necesidades de los vecinos de Camargo».

El regidor plantea que se «dupliquen» los tiempos de paso de los autobuses de la línea S1, «en las horas de mayor demanda», dado que al final el número de usuarios que acceden al transporte en este momento del día «supera ampliamente su capacidad», lo que genera «esperas prolongadas, incomodidades e incluso la imposibilidad de subir al autobús».

Según sus datos, el municipio cuenta actualmente con unos 32.000 habitantes y «ha aumentado la demanda de transporte público». De ahí que el regidor solicita un estudio para aplicar «una solución estructural» y avanzar «en la mejora del tránsito urbano».