Camargo tendrá un Presupuesto de 36 millones, 1,8 millones más que el actual «por el 'tasazo'» El alcalde Diego Movellán augura que tras la liquidación de tesorería, se incorporará al remanente el resto de inversiones de otros organismos hasta superar los 40 millones de euros

Lucía Alcolea Muriedas Martes, 11 de noviembre 2025, 16:21 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

Camargo manejará un presupuesto de más de 40 millones de euros en 2026. Así lo ha avanzado el alcalde Diego Movellán (PP) al presentar las cuentas para el próximo ejercicio, que ascienden a 36.110.000 euros (un 5,42% más que en 2025), sin la incorporación de «los varios millones de euros más» del remanente, tras la liquidación de tesorería, donde entrarían los grandes proyectos que se van a ejecutar en un municipio donde actualmente conviven en torno a 30.500 habitantes.

Movellán ha tildado las cuentas de «moderadas» con una inversión de 531.000 euros, y ha vuelto a poner el foco en los dos proyectos a estas alturas archiconocidos -cubrir las vías del tren que agrietan el municipio y transformar el centro cultural la Vidriera con una inyección de tres millones de fondos europeos-, y ha dicho que ambos «han devuelto a Camargo a la primera división». En términos económicos, el Ayuntamiento destinará al proyecto ferroviario dos millones de euros de su presupuesto, sin integrar las subvenciones de organismos públicos externos (el coste total es de 14 millones). Antes de que las máquinas se asienten sobre suelo camargués, la intención del regidor es contar con los vecinos para diseñar los futuros espacios urbanos. Una fase que ha bautizado como 'Camargo Proyecta', a la que destinará unos 50.000 euros, y que se activará en el segundo semestre de 2026.

Más epígrafes que irían en 'negrita' dentro del documento económico serían el de seguridad ciudadana, que se lleva 3.108.742 euros, un 43% más que en el ejercicio actual. La subida, que Movellán califica de histórica, significará engrosar el cuerpo de la Policía Local como nunca antes con la incorporación de 16 nuevos agentes a la plantilla actual, de 22. Hagan la suma y obtendrán «el mejor dato de la historia de Camargo en este ámbito». También ha valorado la aportación «muy solicitada» que acaba de hacer el Gobierno de Cantabria en sus presupuestos regionales, con 400.000 euros para el parque de bomberos de Camargo y la dotación de un nuevo camión para este cuerpo de 508.000 euros.

Otro máximo «histórico» -el regidor ha repetido hasta en tres ocasiones esta palabra- es lo destinado a políticas sociales. Será un total de 3.251.211 euros, gracias a los cuales se mantendrán las ayudas y se ampliarán los servicios sociales. Los gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 18.937.000 euros «que servirán para actualizar grandes contratos, algunos de los cuales llevan hasta una década sin actualizarse», ha explicado el alcalde del PP. Entre ellos, el de limpieza viaria que cuenta con 2,1 millones de euros; o el de la recogida de residuos sólidos urbanos. Aquí, en este último punto, Movellán ha sacado la artillería pesada contra las políticas «del gobierno central» por el 'basurazo' -ha llamado así al conocido como 'tasazo'- que supone «mayor presión fiscal para los vecinos». De hecho, ha subrayado, «esa es la razón principal por la que el Presupuesto se ha incrementado este año, ya que la ampliación de la tasa va a suponer una recaudación de 1,2 millones de euros». Esa y «las inspecciones y actualizaciones del catastro».

Otros proyectos son la semipeatonalización de la calle Juan XXXIII y la renovación del parque Lorenzo Cagigas. Dos actuaciones que «hemos presentado al Plan de Inversiones Municipales del Gobierno de Cantabria». El Consistorio aspira a recibir una subvención de 600.000 euros y calcula en un millón el coste de los trabajos. En la cubrición de la pista deportiva del colegio Pedro Velarde, invertirá unos 200.000 euros y también ha mencionado otra transformación: la de Cros. «Gracias al convenio con Valle Real, la Administración local ingresará un total de 4.800.000 euros». El Plan de Movilidad Sostenible incluye 180.000 euros en ayudas para la instalación de ascensores para 2.500 vecinos. También pone el acento en la creación de una senda peatonal y ciclable que conecte los ocho pueblos. «Un sueño», ha recordado el regidor.

Servicio de limpieza

Sobre el servicio de limpieza viaria y el recurso que ha interpuesto la empresa adjudicataria actual que ha llevado a la paralización del proceso de adjudicación, el alcalde lo ha restado importancia «porque es el día a día en este tipo de licitaciones». Son recursos «que presentan las empresas para dilatar el proceso», ha aclarado. En todo caso, «vamos por el buen camino y dentro de poco tendremos el servicio de limpieza viaria operativo».

Salvo sorpresas, los presupuestos se aprobarán -el PP gobierna con mayoría absoluta- en un pleno «la próxima semana», tras la comisión informativa que se celebrará este jueves.