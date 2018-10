Camargo tendrá servicio de bomberos las 24 horas del día Bomberos de Camargo, junto a uno de los camiones del servicio. / María Gil Esta medida aprobada ayer por el Pleno deja atrás el actual horario que cubre de las 7.30 a 23.45 horas y evita que el 112 preste cobertura al municipio de madrugada MARÍA CAUSO Camargo Martes, 2 octubre 2018, 07:12

El Ayuntamiento de Camargo ha aprobado en sesión plenaria ampliar la actuación del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo (SEIC) a las 24 horas del día a partir del 1 de enero de 2019.

La luz verde a esta medida va a permitir dejar atrás el actual horario establecido (desde las 7.30 horas de la mañana hasta las 23.45 horas de la noche) y que no sea necesaria que la atención del municipio durante la madrugada sea prestada a través del 112, como se ha venido produciendo desde que el 2 de noviembre de 2016 se pusiera en marcha el SEIC en cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Social nº2 de Santander del 22 de noviembre de 2014.

Igualmente, el servicio 24 horas permite cumplir plenamente el artículo 26 de la Ley 7/85 que establece que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que prestar el servicio de extinción de incendios.

El nuevo horario del servicio entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE-PRC), IU y el concejal no adscrito, Marcelo Campos, mientras que los populares se han decantado por la abstención. En este sentido, la concejala del PP, Carmen Solana, ha explicado que «aunque compartimos el objetivo de esta medida, no estamos de acuerdo en el camino recorrido, lleno de errores y dificultades, con el parque de bomberos». «Como ya dijimos hace tres años con la constitución del servicio, no tenemos la plantilla suficiente pero esperemos que esta propuesta sirva y salga adelante», concluyó.

Por su parte, el bipartito se ha «alegrado» de que el PP no ponga impedimentos y facilite esta medida a la que califican como «un paso adelante más para abrir vías y exigir a municipios limítrofes que adopten esta misma postura».

El portavoz de IU, Jorge Crespo, ha señalado que «apoya totalmente» esta iniciativa pero que, a su vez, esto implica «seguir avanzando en más personal, más servicio y mejor trato con el 112 y el gobierno regional». Además, Crespo reivindicó «las deficiencias de personal y los bajos salarios» del cuerpo de bomberos y espera que se puedan mejorar «próximamente».

Finalmente, y como consecuencia de la aprobación de esta medida, será necesaria la constitución de cuatro guardias en vez de las tres que existen actualmente.