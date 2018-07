Camargo vuelve a asumir la gestión de las multas de tráfico 16 años después Tráfico, que aceptó la competencia «de manera temporal» en el año 2002, entiende que el Ayuntamiento ya está capacitado para ejecutar dicha tarea MARÍA CAUSO Camargo Martes, 31 julio 2018, 07:36

El Ayuntamiento de Camargo aprobó ayer en pleno la gestión en materia sancionadora de tráfico de las infracciones graves y muy graves que se produzcan en las vías urbanas del municipio. Los votos a favor del equipo de Gobierno, IU y el concejal no adscrito, Marcelo Campos, han devuelto al Consistorio una competencia que desde el año 2002 ostentaba la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria y que ahora esta entidad devuelve a Camargo al entender que la administración municipal ya está capacitada para asumir dicha tarea.

La alcaldesa, Esther Bolado, hizo saber en la sesión plenaria que, para hacer frente a esta petición de Tráfico, «en los últimos meses se ha dotado a la Policía Local de los medios de personal necesarios», con el nombramiento de un oficial en segunda actividad como responsable directo de esta nueva tarea y el apoyo de personal de la oficina policial. Además, ha señalado que ya se cuenta con los recursos informáticos precisos, como programas de gestión de multas, dispositivos, etc., para llevar a cabo el trabajo recibiendo el curso correspondiente sobre el manejo de los mismos.

Sin embargo, el grupo municipal popular se vio «obligado» a abstenerse en esta votación ya que, según apuntó su portavoz, Diego Movellán, «es peligroso un informe del tesorero municipal sobre la materia». Ese escrito expone que las condiciones actuales del Ayuntamiento «no garantizan» que se puedan cobrar las sanciones en periodo ejecutivo. Por tanto, «genera muchas dudas saber que las multas que no se paguen en periodo voluntario, no se cobrarán». No obstante, Movellán ha querido enfatizar que no hay «ningún inconveniente» en gestionar esta competencia aunque hay «un problema de falta de personal» y «falta por conocer la suma total de recaudación y cuál va a ser el protocolo de sanciones».

El pleno también aprobó declarar San Juan y el Carmen como fiestas locales de 2019

Para el portavoz socialista, Carlos González, hay «poco de que decir al respecto de esta competencia porque es causa de ley». «Somos conscientes de que hay problemas, pero ahora hay que trabajar para buscar soluciones». Su socio de gobierno y portavoz del PRC, Héctor Lavín, ha dejado claro que «no existe ningún mensaje peligroso porque estamos hablando de una competencia que nos toca por el número de habitantes». «No es un capricho. Es una medida que ya teníamos que tener asumida y el equipo de Gobierno no tiene nada que decidir», sentenció.

Por su parte, el portavoz de IU, Jorge Crespo, se mostró «muy a favor» de esta medida, aunque lamentó la falta de preparación del Consistorio para asumirla. «Esta medida se delegó con carácter temporal en 2002 y estamos en el 2018. Hemos tenido algo de tiempo para prepararnos». Por eso ha pedido la contratación de «más trabajadores públicos» para poder «recaudar más» y que estos beneficios puedan «revertir en un futuro plan de movilidad».

Finalmente, Campos se ha mostrado «totalmente a favor» de asumir esta competencia aunque afirma mostrarse «sorprendido de que el Ayuntamiento no haya obtenido su porcentaje correspondiente durante todos estos años de la gestión de estas multas».

Fiestas locales

La sesión plenaria aprobó también, con la única abstención de Campos, el establecimiento del lunes 24 de junio por la festividad de San Juan y el martes 16 de julio por la festividad de la Virgen del Carmen como fiestas locales para el año 2019.

A ellas hay que sumar 1 de enero; Jueves Santo; Viernes Santo; el Lunes de Pascua; el 1 de mayo; el 25 de julio, Santiago; 15 de agosto, día de la Asunción; el día de la Hispanidad; el día de Todos los Santos; el día de la Constitución; el día de la Inmaculada; y el día de Navidad.