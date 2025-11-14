El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Detenida la empleada doméstica de una octogenaria de Camargo por desvalijarle las joyas

La mujer, de 59 años y vecina de Santander, se llevó anillos de oro con brillantes, collares y juegos de pendientes valorados en 8.500 euros

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:59

La operación 'Joyargo' de la Guardia Civil se ha saldado con una detenida, una vecina de Santander de 59 años que aprovechó la confianza con la octogenaria para la que trabajaba para desvalijarle el cajón de las joyas, valoradas en 8.500 euros. Robó anillos de oro con brillantes, collares, pendientes...

Los hechos ocurrieron en Muriedas (Camargo), donde la detenida desempeñaba labores como empleada doméstica en casa de una anciana de 84 años.

La investigación de la Guardia Civil arrancó el pasado mes de octubre con la denuncia por la desaparición de las joyas. Durante las pesquisas, los agentes obtuvieron pruebas que apuntaban a la trabajadora del hogar que la víctima tenía contratada. Al parecer, la delincuente había vendido anillos y collares desde el año 2024 en un establecimiento de compraventa de oro. Las joyas denunciadas y otras que posteriormente fueron reconocidas como suyas por parte de la octogenaria.

Por estos motivos, la Guardia Civil ha detenido a la vecina de Santander de 59 años como presunta autora de un delito de hurto en el interior del domicilio donde trabajaba.

Un plan para proteger a los mayores

La Guardia Civil trabaja con un programa llamado 'Plan Mayor Seguridad' que está dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores. Imparten charlas informativas a personas de colectivos vulnerables, dando consejos de prevención y recordando la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Dentro de estos consejos, los agentes recuerdan a las personas mayores que no dejen grandes cantidades de dinero ni objetos de valor al alcance de personas ajenas a la familia.

