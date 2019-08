El espectáculo de humor 'Solo Fabiolo' llega este viernes a Camargo La obra se incluye en la programación del Festival de Verano 2019 que organiza la Concejalía de Cultura DM . Santander Viernes, 23 agosto 2019, 15:24

Los jardines del Ayuntamiento de Camargo acogerán mañana viernes 23 de agosto a las 22.00 horas la representación del espectáculo 'Sólo Fabiolo', dentro de la programación del Festival de Verano 2019 que organiza la Concejalía de Cultura.

Se trata de una comedia a cargo del actor Rafael Maza dirigida por el propio intérprete con la colaboración de Fernando Gallego, Marcos Chanca y Alberto Gálvez.

Este espectáculo se podrá disfrutar de manera gratuita y en él el público podrá conocer a Fabiolo de la Mora y Leja, «el pijo olímpico y con clase, que con su raqueta, su bola y su pase, dejará a toda la gente perpleja», según destaca el autor.

De su mano los asistentes conocerán «lo que se cuece en los mentideros del poder y el famoseo» y, por supuesto, «lo último en gastronomía, belleza y elegancia, porque no hay celebridad que no conozca a Fabiolo y no hay tema que no domine».

Rafael Maza es licenciado en Historia y en Interpretación y ha participado en obras de teatro como 'El Viaje Soñado. Teatro en la Oscuridad', el musical 'Los Piratas. The Little History', 'Splash', así como en producciones de televisión como 'El Intermedio' de la Sexta o 'Hermanos y Detectives' de Telecinco.

Tras esta actuación, el Festival de Verano de este año concluirá el sábado 24 de agosto a las 22:00 horas con el concierto del grupo 'The 4 Stations', en un tributo al internacional grupo 'Il Divo'.

En caso de lluvia, los espectáculos se celebrarán en el Pabellón Deportivo del IES Muriedas.