Las fiestas del Carmen tendrán controles de acceso, alta presencia policial y barreras 'antivehículos' Sane Protección Civil pondrá en marcha el Plan de Autoprotección de las Fiestas del Carmen, que se van a celebrar entre el 7 y el 16 de julio DM . Santander Jueves, 5 julio 2018, 07:39

Durante el segundo fin de semana de las fiestas del Carmen se desplegará un amplio dispositivo de seguridad en el que se contará con la presencia de efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil de Camargo, la Guardia Civil de Tráfico, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de la Guardia Civil, el Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, personal sanitario, integrantes de la Agrupación de Protección Civil de Camargo apoyados por miembros de agrupaciones de otros municipios, así como personal de seguridad privada.

De cara a estas jornadas de mayor afluencia, se realizarán controles de acceso a la zona del recinto festivo para impedir la entrada de personas con botellas o vasos de vidrio, y en los caminos y carreteras de acceso se colocarán barreras para impedir así que vehículos externos puedan entrar hasta los lugares en los que haya gente.

Igualmente, se establecerán dos puntos de encuentro junto a los puntos de asistencia sanitaria, los cuales estarán ubicados en las inmediaciones de la Ermita del Carmen y del Hotel Villa María, y se aconseja que cualquier persona que se pierda o menor que se extravíe solicite ayuda al personal de seguridad para ser conducida al punto de encuentro más cercano.

También se pedirá a la gente que se dirija hasta la Ermita durante los conciertos, que evite utilizar el camino que transcurre junto a la campa de las fiestas en las que se celebran las actuaciones para evitar así las aglomeraciones, y que en su lugar se acceda por la vía lateral al edificio religioso. Se deberán respetar las normas de circulación y extremar la precaución. «Si se acude caminando de noche que lleven prendas reflectantes como chalecos o brazaletes para indicar así su presencia a los conductores», pide el ayuntamiento de Camargo a los ciudadanos.

Estas medidas están dentro del Plan de Autoprotección de las Fiestas del Carmen, que se van a celebrar entre el 7 y el 16 de julio.

El concejal de Protección Civil del Ayuntamiento de Camargo, Ángel Gutiérrez, ha presidido la reunión de coordinación con técnicos municipales, representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, equipos sanitarios, etc., además del presidente de la Comisión de Fiestas del Carmen, Juan Ramírez, y la presidenta de la Junta Vecinal de Revilla, Raquel Cuerno, de cara a ultimar y coordinar las medidas que se van a tomar.

Cae en fin de semana

La previsión dice que este año acudan hasta Revilla miles de personas ya que los actos más destacados se celebrarán en pleno fin de semana, como el concierto de Medina Azahara del sábado 14 de julio a las 23.00 horas, o las misas de las 5.00 de la madrugada y de las 12 del mediodía del 16 de julio que tendrán lugar en el exterior de la Ermita del Carmen

Además, por segundo año consecutivo y para mayor seguridad, durante la Noche del Carmen en la que se prevé la llegada de miles de peregrinos a pie a Revilla desde diferentes localidades, los miembros de la Policía Local y de Protección Civil de Camargo repartirán elementos reflectantes a los peatones que no dispongan de este tipo de prendas.

El plan recoge además las medidas de seguridad que hay que aplicar durante los diferentes eventos recogidos en el programa, relacionados con el pregón, los actos gastronómicos, las atracciones infantiles, los puestos de venta al público, los actos de las vaquillas, las verbenas y conciertos, procesiones, misas, romerías y peregrinaciones, actividades deportivas, fuegos artificiales, etc. y las medidas de prevención y evacuación que habría que aplicar en caso de que fuera necesario.

Recomendaciones

Se han establecido una serie de recomendaciones de seguridad que deben seguir las personas que acudan a Revilla de Camargo a disfrutar de estas celebraciones, como el mantener controlado en todo momento a los niños para no perderlos o que en un acto incontrolado se escapen de las manos, establecer el punto de encuentro, llevar encima la documentación, permanecer atentos a las posibles indicaciones del personal de seguridad, y cuidar de los objetos personales.

También se recomienda no subirse al mobiliario urbano ya que no está diseñado para soportar pesos, tomar los medicamentos o llevarlos encima en caso de que se esté en tratamiento médico, mantenerse hidratado y beber abundante agua para evitar mareos o pérdidas de conocimiento por deshidratación, obedecer siempre las indicaciones de Policía Local y Protección Civil y el conjunto del personal de emergencias, no caminar en sentido contrario de la marcha en caso de evacuación, y evitar ir con bicicletas o con carritos de bebé porque en caso de evacuación podrían convertirse en un obstáculo.

En caso de que sea necesario recibir atención sanitaria, hay que solicitarla en los puntos de asistencia correspondientes, y si la situación lo precisa hay que mantener la calma y llamar al 112 para avisar a los servicios de emergencia. Por ello, también es importante que la gente evite hacer llamadas o enviar fotos o vídeos personales en zonas de alta concentración de personas, para que de este modo no se colapsen las líneas telefónicas y se facilite la comunicación con los servicios de emergencia.