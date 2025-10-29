El Gobierno de Cantabria sube un 85% la financiación del parque de bomberos de Camargo El Ejecutivo pasar de una aportación de 216.000 euros en 2025 a los 400.000 presupuestados para 2026 | «Se trata de una mejora histórica que nos iguala a los grandes municipios», destaca el alcalde, Diego Movellán, en agradecimiento al apoyo que les ha brindado el Ejecutivo

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, incrementará en un 85% la partida presupuestaria destinada en 2026 al parque municipal de bomberos de Camargo, al pasar de 215.000 euros en 2025 a 400.000 euros para el próximo ejercicio, con el fin de «poder hacer justicia» con la diferencia que «venía sufriendo» en la última década este parque respecto a sus homólogos de titularidad municipal de la región: Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. La infrafinanciación regional del parque ha sido una constante en el debate de los plenos municipales y una demanda histórica del municipio por las actuaciones de los efectivos del cuerpo fuera de las fronteras municipales. Con este paso, consideran los populares, que se deshace el agravio.

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera del ramo, Isabel Urrutia, durante la visita que ha realizado al parque municipal de bomberos de Camargo, junto a su alcalde, Diego Movellán, para analizar la situación de este parque, conocer de primera mano su funcionamiento y mantener un encuentro con su plantilla para conocer sus necesidades.

Ampliar La consejera junto al alcalde de Camargo, una edil y el responsable de bomberos en las instalaciones del parque del municipio DM

«Hoy se hace justicia con la diferencia que durante años ha existido entre este parque y los otros tres parques municipales de la región», ha subrayado Urrutia, quien ha asegurado que este incremento presupuestario va a permitir revertir una situación generada hace casi diez años, ya que, tal y como ha recordado, el Ayuntamiento de Camargo recibió en 2015 una transferencia de 250.000 euros «que desapareció» en los presupuestos regionales de los tres años siguientes, «sin que se diera solución».

Además, ha continuado, «cuando se recuperó en 2019 el convenio con este municipio por las salidas que se hacen a municipios limítrofes, se hizo en una cuantía tres veces menor a la que parques municipales, como el de Castro Urdiales o de Torrelavega, venían recibiendo, y se fijó en 150.000 euros para el año 2019 permaneciendo congelada hasta 2023». Asimismo, la consejera ha destacado que el parque de Camargo realizó en 2024 un total de 610 intervenciones de las que 105 fueron fuera de su término municipal.

Ante tal situación de «injusticia», el Gobierno de Cantabria está realizando un gran esfuerzo económico esta legislatura, «intentando revertir año a año esta situación para devolver a Camargo su posición» y, sobre todo, restituir la igualdad que otros gobiernos negaron a este parque. De ahí que se haya aumentado un 44% en dos años de legislatura, pasando de 150.000 en 2023 a 216.000 euros en 2025.

Teniendo en cuenta que estos incrementos «no son suficientes», Urrutia ha asegurado que las cuentas regionales para 2026 destinarán al parque municipal de bomberos de Camargo una partida de 400.000 euros con el fin de equipararlo al resto de parques de titularidad municipal, como el de Santander, que recibe 725.000 euros; el de Torrelavega, 450.000 euros, y el de Castro Urdiales, 400.000 euros.

Urrutia ha puesto en valor el carácter municipalista del presupuesto de Cantabria que se está negociando, así como del Ejecutivo autonómico que apuesta por «ayudar, transferir, invertir y mejorar» los servicios municipales que se prestan en los 102 municipios de la Comunidad Autónoma.

Para Urrutia, «es la forma de luchar contra la despoblación, de fijar población y de dar mejores servicios públicos a los ciudadanos con unos servicios esenciales, de calidad y que preserven, no sólo su población, sino la prestación de servicios de atención para las personas que más lo necesitan».

Prueba de ello, ha dicho, es el incremento en dos años del 8,25% del Fondo de Cooperación Municipal (FCM), que, ha avanzado, también experimentará un aumento del 2,8% para el año 2026; más importe de ayudas para salvamento de playas, «una partida que llevaba congelada desde hace más de diez años», más inversión en vehículos y material de Protección Civil y Policía Local, como la ambulancia de primeros auxilios de Protección Civil inaugurada hace poco en Camargo, y el incremento en un 20% del Plan concertado de servicios sociales, «una reivindicación de años de los municipios y que este Gobierno cumple».

Una mejora «histórica»

Por su parte, el alcalde de Camargo ha agradecido a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, el esfuerzo realizado para revertir la «injusta» situación que vivía el parque de emergencias de Camargo que, «con más salidas que otros parques, recibía menos ayudas de la Administración regional», y ha puesto en valor el trabajo que está llevando a cabo la Consejería de Presidencia con los ayuntamientos de la región, incluido Camargo, esta legislatura para reforzar su seguridad con inversiones y mejoras en los servicios.

«Se trata de una mejora histórica que nos iguala a los grandes municipios y sirve para reconocer la labor de un parque que va a seguir saliendo más que ningún otro a atender emergencias porque vamos a estar allí donde nos necesiten, como siempre hemos hecho», ha destacado Movellán, quien ha aprovechado para reconocer la labor de los bomberos de Camargo, que en las próximas semanas va a reforzar su plantilla con 5 nuevos agentes con una de las mayores ofertas que seguiremos ampliando porque, en su opinión, «la seguridad ciudadana es fundamental».