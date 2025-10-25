El alcalde de Camargo habla de un municipio con más espacios verdes tras sellar la cubrición de las vías en Maliaño con los gobiernos ... de España y de Cantabria, y sin renunciar a compatibilizar la actividad industrial con la evolución que llevará a un futuro más sostenible.

-El lunes se cumplió un hito con la firma del convenio a tres bandas para la integración ferroviaria. ¿Ya no hay vuelta atrás?

-El Ayuntamiento de Camargo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, que es comprometer el 20% de la financiación -el Ministerio de Transportes aporta el 50% y la Consejería de Fomento el 30% restante-. A partir de aquí, comienza la cuenta atrás para que Adif redacte el proyecto y convertirlo en una realidad.

-El PSOE local le acusó de votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado cuando era diputado nacional y se contemplaba este plan.

-Me genera asombro y lamento la pataleta del PSOE porque este es un proyecto de todos los vecinos de Camargo, que son los que lo han conseguido y llevan décadas luchando. Ha quedado claro que los sueños se cumplen trabajando y eso es lo que hemos hecho. La portavoz socialista Esther Bolado hace declaraciones sin sentido porque yo, como diputado nacional, no podía apoyar un Presupuesto que implicaba la excarcelación de presos terroristas y que hacía concesiones a los catalanes. Además, Camargo nunca aparecía en los Presupuestos y siempre teníamos que ser los grupos políticos los que presentásemos enmiendas.

-¿Qué no se hizo entonces que sí se ha hecho esta vez para llegar a un acuerdo?

-Camargo ha vuelto a la primera división y hemos puesto fin a años de abandono institucional. El gran valor de este equipo de gobierno es volver a situar a Camargo donde debe estar tras ocho años de dejadez.

-¿Qué supondrá para los vecinos la desaparición de esta brecha que separa el municipio?

-La creación de un pulmón verde y la unión de los ocho pueblos del municipio. Una integración urbana en la que todavía tenemos mucho trabajo y para la que queremos contar con los vecinos, de manera que sean ellos los que nos presenten sus ideas de cara a diseñar el centro urbano del futuro, que va a disponer de más espacios públicos y de ocio, lo que irá acompañado de una revitalización del comercio y de la hostelería.

-Es sede del puerto, del aeropuerto, de grandes industrias y está flanqueado por grandes vías de comunicación. ¿Cómo compatibilizar esta realidad con la 'humanización' del territorio local?

-Generando zonas productivas donde la actividad industrial se integre y no suponga un problema. Incrementando las zonas verdes y haciéndolas compatibles con el desarrollo empresarial.

-¿Camargo es un lugar cómodo para vivir?

-Es el más atractivo, porque seguimos teniendo la esencia de municipio mediano que dispone de todos los servicios y muy buenas comunicaciones. Si contáramos con un Plan General de Ordenación Urbana actualizado seríamos uno de los municipios cántabros que más creceríamos en expansión poblacional, pero por ahora estamos invirtiendo para mejorar nuestra calidad de vida y las infraestructuras. Vamos a ejecutar proyectos como la renovación del casco histórico de La Acera y la ampliación de suelo industrial, entre otros.

-¿La cubrición ferroviaria es el proyecto de legislatura?

-No, es el proyecto más transformador del siglo XXI para Camargo porque va a terminar con la cicatriz que divide el centro urbano. Tenemos el puerto, el aeropuerto y grandes industrias y las vías para acceder a estas infraestructuras nos partieron como un queso gruyer. Ahora vamos a recuperar este centro urbano. Pero hay más proyectos que avanzan en Camargo, como la licitación del contrato de limpieza viaria de 11 millones de euros o la duplicación de agentes para garantizar la seguridad ciudadana...

-Y el convenio con Valle Real para que amplíe su superficie comercial...

-Va a suponer la creación de unos 300 puestos de trabajo y, entre la cesión de suelo y las licencias urbanísticas, vamos a recibir cinco millones de euros, de los cuales invertiremos 2,5 millones en la urbanización del cubrimiento de vías. Aparte, estamos trabajando en la regeneración urbana del entorno de Cros.

-¿Será recordado como el alcalde de la integración ferroviaria?

-Me gustaría que me recordaran como un alcalde que siente Camargo, lo defiende y logra traer grandes inversiones.