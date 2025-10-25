El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Movellán. Juanjo Santamaría

Diego Movellán

Alcalde de Camargo
«La integración ferroviaria es de todos los vecinos, que la han luchado»

El regidor firmó el pasado lunes el convenio con el que espera reconfigurar «un municipio más verde», en un proyecto «para el que queda mucho trabajo»

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Camargo

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El alcalde de Camargo habla de un municipio con más espacios verdes tras sellar la cubrición de las vías en Maliaño con los gobiernos ... de España y de Cantabria, y sin renunciar a compatibilizar la actividad industrial con la evolución que llevará a un futuro más sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  3. 3

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  4. 4

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  5. 5 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  6. 6

    Y Joaquín luchó contra la ELA hasta el final
  7. 7

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  8. 8

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  9. 9

    Buruaga: Â«Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy finaÂ»
  10. 10

    El máximo responsable de Renfe admite por primera vez que los trenes no funcionarán hasta 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La integración ferroviaria es de todos los vecinos, que la han luchado»

«La integración ferroviaria es de todos los vecinos, que la han luchado»