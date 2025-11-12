El Juzgado de Paz de Maliaño y el Registro Civil cambiarán de sede en breve La nueva Oficina de Justicia de Camargo se ubicará junto a las dependencias de la Policía Local de la calle Rufino Ruiz Ceballos

El Gobierno regional está adecuando en la calle Rufino Ruiz Ceballos de Maliaño (junto a las dependencias de la Policía Local) la nueva sede de la Oficina de Justicia de Camargo (en donde se localizan el Juzgado de Paz y el Registro Civil). Según informó ayer la consejera de Presidencia Isabel Urrutia, se gastarán 47.000 euros para acondicionar una instalación largamente demandada por los usuarios, ya que en la anterior ubicación había problemas de espacio y accesibilidad.

El local que acogerá el próximo Juzgado de Paz ha sido cedido por el Ayuntamiento y se pondrá en marcha en breve, ya que las obras finalizarán en diciembre y se espera que la nueva sede empiece a funcionar en enero. La Oficina de Justicia de Camargo cuenta con una plantilla de cuatro funcionarios (dos gestores, un tramitador y un auxiliar), que prestan apoyo al juez de paz y asumen la gestión del Registro Civil.