Maliaño estrena en diciembre Camargo Infinita, un festival de músicas urbanas Juan Magán, Malevaje y El Jincho, entre los artistas de la primera edición

Violeta Santiago Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:34 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

Maliaño estrenará en breve su primer festival dedicado a los sonidos urbanos y la música en vivo con la etiqueta Camargo Infinita. Este nuevo evento se celebrará en dos fines de semana. El primero, los días 5 y 6 de diciembre y, el segundo, en 3 y 4 de enero.

La cita está patrocinada por el Parque de Cabárceno y ofrecerá conciertos de dance, folk, jazz y pop, además de talleres. Habrá conciertos al aire libre (en el exterior del centro cultural La Vidriera serán conciertos de pago, al precio de 10 euros) y también en el paseo Bruno Alonso, dentro del parque navideño, donde serán gratuitos. Las entradas ya están a la venta.

El viernes 5 de diciembre el invitado a abrir Camargo Infinita será Juan Magán, referente de la música dance latina, presentado por Óscar Pizarro, quien hará de maestro de ceremonias. La cita comienza a las 20.30 horas, y los asistentes tendrán a su disposición 'food trucks' y zona de bebidas. Ese mismo día, en el auditorio del Paseo Bruno Alonso, actuará el grupo de tango Malevaje, un clásico de los años 80.

El sábado 6 de diciembre será la artista Violeta Veinte quien presentará en Maliaño su estilo, que combina folk, jazz y pop, en un concierto gratuito para todos los públicos. Además, la Casa Joven ofrecerá un taller de DJ titulado 'Yo soy DJ', de 90 minutos, para quienes quieran aprender las bases de la música electrónica. Es necesario inscribirse en info@elsilenciomusic.com y en camargoinfinita.com.

Ya en el mes de enero, el sábado día 3 en el recinto exterior de La Vidriera será protagonista el artista urbano El Jincho, a quien acompañarán talentos locales como Styke y Sakee. La jornada se completa en el Paseo Bruno Alonso con la actuación a las 20.30 horas de Alondra Bentley, reconocida por su estilo folk-pop y presencia en numerosos festivales. El domingo 4, con la actuación a las 19.30 horas de Alejandro y María Laura, recientes nominados a los Grammy Latinos, se cerrará esta primera entrega festivalera.

Colaboración benéfica

Las entradas para los conciertos en La Vidriera estarán disponibles en camargoinfinita.com. Además, se ha habilitado una entrada fila cero de 10 euros a beneficio de Canela, asociación que apoya a personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para mejorar su calidad de vida.