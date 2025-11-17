El parque Lorenzo Cagigas de Maliaño doblará su número de árboles y dejará atrás su aspecto gris Diego Movellán presenta un plan para «renaturalizarlo» en verde: la transformación costará un millón de euros y se espera que esté lista para principios de 2027

El parque Lorenzo Cagigas es casi lo primero que ve un automovilista cuando cruza el puente de acceso a Maliaño desde la autovía. Y la imagen se ha quedado trasnochada: suelos rojizos en una gran zona, grises en otra y de puzzle de mármol en una tercera. Entre medias, un montón de elementos (bancos, papeleras) con aire de otra época, más un kiosko nuevecito que sustituyó a los dos anteriores del lugar -pero sigue vacío- y unas letras de Maliaño en colorines que suman a todo el ruido visual de un espacio de ocio «muy concurrido» y, también, muy necesitado «de un proyecto transformador».

Así lo leen en el Ayuntamiento de Camargo, que se han afanado en un plan para «renaturalizarlo». Traducido: pasar del gris al verde. Para ello, a los 18 plátanos que flanqueaban la calle histórica del ferial de Maliaño se añadirá otra veintena, de distintas especies, fisonomías y alturas al tiempo que se crean grandes zonas verdes con todo tipo de vegetación, flores y praderas de gramíneas. Cambiar de color este lugar costará algo más de un millón de euros (1.064.205) pero se estima que la Administración regional aportará más de la mitad (600.000).

En el boceto que sirve al Consistorio para empezar la tramitación de esta conversión ya se percibe que el parque futuro poco tendrá que ver con el Lorenzo Cagigas de hoy. Se mantendrá la fisonomía de la alameda en la que hoy se reúnen, sobre todo, vecinos de la Tercera Edad del entorno («los plátanos se respetan 100%», garantiza el alcalde), si bien otros muchos elementos se irán fuera para crear un gran jardín en el que habrá una fuente de suelo con nueve chorros verticales (de las que sirven para la diversión en verano) y una plaza con pérgola. Las letras de Maliaño y el Kiosko ya no tendrán cabida, aunque sí una zona de gimnasia al aire libre para mayores y 10 aparcabicis. Se tiene previsto eliminar los desniveles actuales para hacerlo «totalmente accesible».

En total, se contará con 20 áreas de estancia para estar (con bancos de madera noble) y se buscará la experiencia de «transitar entre el verde», para lo que se añadirán especies como el Acer platanoides, el Fraxinus ornus y el Myrtus communis además de arbustos florales, vivaces y cubresuelos, distribuidos en 10 parterres y siete alcorques nuevos. El presupuesto en jardinería asciende a 77.500 euros, el 10% por ciento del grueso de la obra.

Esta es «una declaración de principios», explicó este lunes Movellán, que quiere que la zona supere las secuelas de los años 70 y 80 del siglo XX, cuando se construyó a todo correr alrededor del trabajo que creaban factorías como la Cros o Dolomíticos «y todo se llenó de hormigón». Ahora es el tiempo de la transformación contraria, como «están haciendo numerosas ciudades europeas». Por eso, en el Lorenzo Cagigas se levantará «el exceso de adoquín» y se ordenarán «de forma coherente» los usos de los 3.000 metros cuadrados en pleno centro de Maliaño. En su anterior etapa como alcalde, el popular ya le había dado un vuelco completo el parque infantil anexo.

En este proyecto -que viene a complementar a aquel- se tienen en cuenta los efectos del cambio climático, porque se valora que deben existir zonas de sombra para los meses cálidos. El pavimento será permeable de manera que el agua de lluvia se infiltre y no se formen charcos, el método de riego será automático y eficiente (ajustado a las características de las plantas) y se ha pensado hasta en disminuir el 'efecto calor' con el sistema de iluminación: las farolas de hoy se recolocarán al tiempo que se instalarán otras siete luminarias suspendidas en cables.

En el pleno municipal de mañana, martes, se tratará la modificación presupuestaria para llevar adelante este cambio y se dotará con un millón de euros el inicio del proceso de licitación y adjudicación de los trabajos, a la espera de que llegue la resolución del Plan de Obras del Gobierno de Cantabria que apoyará económicamente. Se calcula que, desde que se licite la obra, se requerirá de un año para su ejecución. Así, la idea es que el nuevo parque esté concluido para primeros de 2027.